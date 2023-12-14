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Клиент арендовал электромобиль, а через несколько дней ему пришел загадочный штраф

Дмитрий Рая
, pепортер
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Электромобиль. Иллюстративное фото.
Электромобиль. Иллюстративное фото. Фото: Pexels

Если судить по обстановке на дорогах, услуга каршеринга была принята жителями Эстонии очень хорошо. В то же время важно помнить, что аренда машины всегда сопряжена с определенными рисками. Так, клиент, арендовавший электромобиль в Elmo Rent, через какое-то время получил извещение о назначении непонятного штрафа.

Весной этого года клиент арендовал принадлежащий Elmo Rent электромобиль Tesla Model 3. По завершении поездки он запер машину и отправился по делам. Каково же было его удивление, когда через четыре дня он получил письмо, в котором говорило, что за нарушение правил аренды автомобиля с него требуют уплаты неустойки в размере 300 евро.

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