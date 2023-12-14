Клиент арендовал электромобиль, а через несколько дней ему пришел загадочный штраф

Весной этого года клиент арендовал принадлежащий Elmo Rent электромобиль Tesla Model 3. По завершении поездки он запер машину и отправился по делам. Каково же было его удивление, когда через четыре дня он получил письмо, в котором говорило, что за нарушение правил аренды автомобиля с него требуют уплаты неустойки в размере 300 евро.