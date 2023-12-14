ВИДЕО ⟩ Мощно! В Марьямаа на камеру попало удивительно большое количество северных оленей

Марист рассказал порталу о домашних животных «Lemmik», что использует камеры слежения довольно давно, так как занимается охотой. «Я купил свою первую камеру 15 лет назад, и теперь в лесу у меня их не меньше 6 штук», - сказал он.

Сначала Ивар делился своими снимками животных только с небольшим кругом людей, но через некоторое время начал выкладывать их в социальные сети - оказалось, что люди интересуются такими фотографиями и охотой. «За годы работы камеры поймали множество различных существ и птиц, больших и маленьких, от мышей до медведей. Иногда нам даже удается запечатлеть разных животных вместе», - добавил он.

В этот раз камера поймала сразу несколько северных оленей!