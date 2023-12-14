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Время ожидания до двух часов: компании направляют людей к чат-ботам вместо службы поддержки клиентов

rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Многие компании ищут способы экономить на обслуживании клиентов. Для этого все чаще используются чат-боты или привлекаются услуги колл-центров, что делает связь с реальным человеком все более сложной, пишет ERR.

В то время как отделы маркетинга компаний посылают своим клиентам все более навязчивые сообщения о потреблении, возможность клиента высказать свои претензии компании, предоставляющей услугу, становится все более затруднительной.

Например, в Elisa есть сервисный робот Анника, который, по словам представителя компании, обрабатывает около 30 процентов запросов клиентов. Тем не менее, в Elisa можно обратиться и по телефону, но время ожидания может достигать двух часов.

Подробнее читайте на новостном портале ERR.

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