Время ожидания до двух часов: компании направляют людей к чат-ботам вместо службы поддержки клиентов

В то время как отделы маркетинга компаний посылают своим клиентам все более навязчивые сообщения о потреблении, возможность клиента высказать свои претензии компании, предоставляющей услугу, становится все более затруднительной.

Например, в Elisa есть сервисный робот Анника, который, по словам представителя компании, обрабатывает около 30 процентов запросов клиентов. Тем не менее, в Elisa можно обратиться и по телефону, но время ожидания может достигать двух часов.