Многие компании ищут способы экономить на обслуживании клиентов. Для этого все чаще используются чат-боты или привлекаются услуги колл-центров, что делает связь с реальным человеком все более сложной, пишет ERR.
Время ожидания до двух часов: компании вместо службы поддержки клиентов направляют людей к чат-ботам
В то время как отделы маркетинга компаний посылают своим клиентам все более навязчивые сообщения о потреблении, возможность клиента высказать свои претензии компании, предоставляющей услугу, становится все более затруднительной.
Например, в Elisa есть сервисный робот Анника, который, по словам представителя компании, обрабатывает около 30 процентов запросов клиентов. Тем не менее, в Elisa можно обратиться и по телефону, но время ожидания может достигать двух часов.
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