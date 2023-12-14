Россия, возможно, будет строить военно-морскую базу в Абхазии. Почему именно это беспокоит Грузию

В стране опасаются, что эта база может втянуть ее в войну России против Украины, а также навредить собственным планам Тбилиси, который планирует построить новый большой порт на Черном море.

«Мы единогласно и решительно осуждаем российскую оккупацию, милитаризацию и другие действия, направленные на аннексию оккупированных регионов Грузии, новым выражением которых является открытие постоянной российской военно-морской базы в порту Очамчире», – говорится в заявлении депутатов.

Это перевод англоязычной статьи, изначальная версия которой доступна здесь.

В начале октября лидер Абхазии Аслан Бжания подтвердил, что его правительство подписало с Кремлем соглашение о постоянной военно-морской базе в черноморском порту Очамчира.

Россия признала независимость Абхазии и другого отколовшегося грузинского региона, Южной Осетии, после августовской войны 2008 года. Запад обвинил Россию в аннексии Абхазии и Южной Осетии и считает их частью Грузии.

Министерство иностранных дел Грузии жестко осудило планы России, назвав их грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности своей страны. При этом в Тбилиси заявили, что в ближайшее время непосредственной угрозы Грузии новая база представлять не сможет.

«Даже если они начнут строительство базы в Очамчире, это займет у них как минимум три года, – сказал Би-би-си глава грузинского комитета по международным отношениям, депутат Николоз Самхарадзе. – Мы концентрируемся на непосредственных угрозах, а не на тех, которые могут возникнуть в будущем».

Карта Грузии Фото: BBC