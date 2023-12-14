Россия, возможно, будет строить военно-морскую базу в Абхазии. Почему именно это беспокоит Грузию

В начале ноября 50 оппозиционных депутатов из Грузии обратились к странам-членам НАТО и ЕС с призывом выработать единую позицию против планов России создать постоянную военно-морскую базу в отколовшемся грузинском регионе Абхазия.
В стране опасаются, что эта база может втянуть ее в войну России против Украины, а также навредить собственным планам Тбилиси, который планирует построить новый большой порт на Черном море.
«Мы единогласно и решительно осуждаем российскую оккупацию, милитаризацию и другие действия, направленные на аннексию оккупированных регионов Грузии, новым выражением которых является открытие постоянной российской военно-морской базы в порту Очамчире», – говорится в заявлении депутатов.
Это перевод англоязычной статьи, изначальная версия которой доступна здесь.
В начале октября лидер Абхазии Аслан Бжания подтвердил, что его правительство подписало с Кремлем соглашение о постоянной военно-морской базе в черноморском порту Очамчира.
Россия признала независимость Абхазии и другого отколовшегося грузинского региона, Южной Осетии, после августовской войны 2008 года. Запад обвинил Россию в аннексии Абхазии и Южной Осетии и считает их частью Грузии.
Министерство иностранных дел Грузии жестко осудило планы России, назвав их грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности своей страны. При этом в Тбилиси заявили, что в ближайшее время непосредственной угрозы Грузии новая база представлять не сможет.
«Даже если они начнут строительство базы в Очамчире, это займет у них как минимум три года, – сказал Би-би-си глава грузинского комитета по международным отношениям, депутат Николоз Самхарадзе. – Мы концентрируемся на непосредственных угрозах, а не на тех, которые могут возникнуть в будущем».
Он пояснил, что правительство Грузии сейчас в основном озабочено ситуацией с убийством и похищениями грузинских граждан российскими военными вблизи линии оккупации, отделяющей Грузию от отколовшихся от нее территорий Абхазии и Южной Осетии.
«Никаких шагов к началу строительства в Очамчире мы не наблюдаем», – добавил он.
Страх быть втянутой в войну
Аналитическая телепередача Би-би-си Newsnight и отдел верификации Би-би-си Verify проанализировали спутниковые снимки, которые показывают, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в порту Очамчиры были проведены дноуглубительные и строительные работы.
Благодаря этим работам Очамчира теперь сможет принимать суда водоизмещением до 13 тысяч тонн, сообщили власти Абхазии.
Однако украинская разведка утверждает, что цель этих работ в том, чтобы Очамчира смогла служить безопасной гаванью для кораблей Черноморского флота России.
В случае, если Россия использует Очамчиру для ударов по Украине или если Украина решит атаковать российские военные корабли в ее порту, Грузия окажется втянутой в войну, считает Натия Сескурия из ,британского Королевского института оборонных исследований.
«Если Путин захочет каким-то образом втянуть Грузию в эту войну, он сделает это, если это в его интересах. И у него, к сожалению, есть все возможности оказать давление на Грузию», – говорит она.
Российские планы насчет Очамчиры еще и вызывают у властей Грузии опасения, что их собственные планы по созданию большого нового порта на побережье Черного моря могут быть сорваны.
Что происходит с портом «Анаклия»
Глубоководный морской порт «Анаклия» должны построить в одноименном грузинском поселке совсем рядом с Абхазией.
Этот проект считают жизненно важным для стимулирования торговли по так называемому «Среднему коридору» – самому быстрому маршруту доставки грузов между Азией и Европой.
Этот коридор идет в обход России и, по оценкам Всемирного банка, может вдвое сократить время в пути и утроить объемы торговли к 2030 году.
Кремль долгое время выступал против строительства «Анаклии», называя ее проектом США, а министр иностранных дел России Сергей Лавров даже заявил, что в этом порту смогут пришвартовываться подводные лодки американских ВМС.
Хотя население Грузии в целом настроено проевропейски, ее власти стараются лавировать в отношениях с Москвой.
В 2020 году власти Грузии расторгли существовавший контракт на строительство глубоководного порта, который был заключен с консорциумом, заручившимся поддержкой западных банков и инвесторов.
Мамука Хазарадзе, возглавлявший тот первоначальный «Консорциум развития Анаклии», говорит, что правительство тогда приостановило развитие порта, чтобы успокоить Москву.
«Самая большая проблема с этим правительством для нас заключается в том, что оно служит интересам России, потому что строительство Анаклии – не в интересах России», – сказал он.
Хазарадзе напоминает, что Очамчира находится всего в 30 км на север от Анаклии по берегу Черного моря.
Его консорциум подал иск против грузинского правительства в Международный арбитражный суд.
«Мы извлекли пять миллионов кубометров песка с глубины 11 метров. Мы проложили три с половиной тысячи километров труб», – перечисляет Хазарадзе, глава оппозиционной партии «Лело».
Правительство Грузии заверяет, что проект будет возобновлен, и в ближайшее время станут известны победители нового тендера.
Николоз Самхарадзе, возглавляющий парламентский комитет по иностранным делам, назвал обвинения в пророссийской позиции в адрес его правительства абсурдными.
«Как, скажите, пророссийское правительство может подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, получить безвизовый режим с Евросоюзом и статус кандидата в Евросоюз?» – спрашивает Самхарадзе.
Но он же объясняет, что Грузии приходится быть осторожное со своим северным соседом: «За последние 30 лет у нас было три войны с Россией. Над нами нет зонтика безопасности НАТО. У нас нет экономической поддержки ЕС».
Самхарадзе предположил, что Россия использует Очамчиру, чтобы пригрозить Грузии из-за ее намерения вступить в ЕС.
Окончательное решение по заявке Грузии на статус кандидата в ЕС европейские лидеры должны огласить на саммите на этой неделе.
«Русские… всегда используют момент, чтобы подорвать, во-первых, стабильность Грузии, а во-вторых, стремление Грузии к европейской интеграции», – подчеркнул политик.
«Они пытаются показать нашим европейским и американским партнерам, что они хозяева на Южном Кавказе и могут делать все, что хотят», – добавил он.