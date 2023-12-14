Россияне отказываются от Олимпиады, звезда легкой атлетики объявила о завершении карьеры

В качестве аргумента была приведена существенная деталь: нейтральный статус значит также и отсутствие каких-либо связей с олимпийским комитетом РФ. Если на олимпиадах в Токио и Пекине сборные выходили под флагом олимпийского комитета России, то сейчас этой возможности больше нет.

Пловец Климент Колесников первым заявил, что отказывается от участия в Олимпийских играх на таких условиях. Еще один пловец, двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов также не сдержался: «Я не вижу возможности получить нейтральный статус, согласившись подписать что-то, что идет против страны».

Лучшая прыгунья с шестом среди женщин, чемпионка мира 2019 года и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Анжелика Сидорова после решения МОК и заявления Всемирной федерации легкой атлетики о том, что «возможно, в Париже где-то и будут участвовать нейтральные спортсмены из России, но только не в лёгкой атлетике», заявила, о завершении карьеры.