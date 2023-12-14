Запрет о регистрации новых игроков «Нымме Калью» аннулирован

Клуб высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу «Нымме Калью» выплатил долг бывшему главному тренеру Эдди Кардозу и тем самым избежал запрета на регистрацию новых игроков, введенного Международной футбольной ассоциацией (ФИФА), сообщает Rus.ERR.
Президент «Нымме Калью» Куно Техва и адвокат Эдди Кардозу Дуарте Коста подтвердили Soccernet.ee в среду, что тренеру выплатили полную сумму. Это значит, что «Калью» снова может действовать на международном трансферном рынке.
На прошлой неделе ФИФА наложила запрет эстонскому клубу «Нымме Калью» на регистрацию новых игроков сроком на полтора года.
Причиной запрета, наложенного ФИФА, стала задолженность эстонского футбольного клуба перед бывшим главным тренером команды Кардозу, с которым клуб досрочно расторг контракт в 2022 году.