Январь 2024 г.
Январь 2024 г. Фото: Postimees

С Новым годом, дорогие читатели! Скачайте обои-календарь от Rus.Postimees на январь 2024. 

Обои доступны в нескольких размерах. Выберите нужный размер и установите открывшуюся картинку в качестве обоев на своем компьютере.

1024x768 | 1280x1024 | 1680x1050

1440x900 | 1920x1080 | 1920x1200

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