ГРАФИК ⟩ Исследование показало, какие марки автомобилей чаще всего попадают в аварии

Недавнее исследование компании carVertical, занимающейся данными об автомобилях, выявило, какие марки автомобилей в Эстонии и других странах Европы чаще всего попадают в аварии. BMW оказался на первом месте, а Alfa Romeo попадает в аварии реже остальных.
«BMW - очень желаемая марка автомобилей, но, несмотря на то, что это производитель автомобилей высокого класса, молодые и неопытные водители часто покупают более старые и дешевые модели. Кроме того, по мнению страховых компаний, водители BMW склонны больше рисковать за рулем. Поэтому не удивительно, что именно BMW возглавляет список автомобилей, чаще всего попадающих в происшествия», - объяснил автоэксперт и руководитель отдела коммуникаций carVertical Матас Бузелис.
По словам Бузелиса, совершенно нормально, что автомобиль попадает в аварию раз в пять лет. Однако автомобили, попавшие в несколько серьезных аварий, часто доставляют много хлопот и требуют больших затрат на обслуживание.
В исследовании carVertical была проверена история использованных автомобилей, купленных с октября 2022 года по октябрь 2023 года. В исследовании не указано количество проверенных автомобилей.