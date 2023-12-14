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ГРАФИК ⟩ Исследование показало, какие марки автомобилей чаще всего попадают в аварии

rus.postimees.ee
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BMW в кювете. Иллюстративное фото.
BMW в кювете. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Недавнее исследование компании carVertical, занимающейся данными об автомобилях, выявило, какие марки автомобилей в Эстонии и других странах Европы чаще всего попадают в аварии. BMW оказался на первом месте, а Alfa Romeo попадает в аварии реже остальных.

«BMW - очень желаемая марка автомобилей, но, несмотря на то, что это производитель автомобилей высокого класса, молодые и неопытные водители часто покупают более старые и дешевые модели. Кроме того, по мнению страховых компаний, водители BMW склонны больше рисковать за рулем. Поэтому не удивительно, что именно BMW возглавляет список автомобилей, чаще всего попадающих в происшествия», - объяснил автоэксперт и руководитель отдела коммуникаций carVertical Матас Бузелис.

Фото: carVerical

По словам Бузелиса, совершенно нормально, что автомобиль попадает в аварию раз в пять лет. Однако автомобили, попавшие в несколько серьезных аварий, часто доставляют много хлопот и требуют больших затрат на обслуживание.

В исследовании carVertical была проверена история использованных автомобилей, купленных с октября 2022 года по октябрь 2023 года. В исследовании не указано количество проверенных автомобилей.

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