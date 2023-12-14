ГРАФИК ⟩ Исследование показало, какие марки автомобилей чаще всего попадают в аварии

«BMW - очень желаемая марка автомобилей, но, несмотря на то, что это производитель автомобилей высокого класса, молодые и неопытные водители часто покупают более старые и дешевые модели. Кроме того, по мнению страховых компаний, водители BMW склонны больше рисковать за рулем. Поэтому не удивительно, что именно BMW возглавляет список автомобилей, чаще всего попадающих в происшествия», - объяснил автоэксперт и руководитель отдела коммуникаций carVertical Матас Бузелис.