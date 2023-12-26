СВОИМИ РУКАМИ ⟩ Вата, проволока, клейстер и немного фантазии

Назад в будущее

Высота каждой фигурки – с ладонь, а вес всего пара десятков граммов. Под такой невесомой игрушкой еловые ветки даже не прогибаются – вешай на елку сколько захочешь. Цена винтажной игрушки начинается от 80 евро. Но настоящих фанатов ватных шедевров это не смущает – люди охотно платят за эксклюзив. Кристинины игрушки разъезжаются по всему миру: в Англию, в Финляндию, в Швейцарию, в Россию. Есть постоянные клиенты и в Эстонии.

Бывает, люди влюбляются в игрушку и просят сделать такую же. Кристина старается не повторяться. «Это игрушка – в единственном экземпляре. Я хочу, чтобы люди, которые покупают мои игрушки, знали, что у них она такая единственная и больше ни у кого на свете такой второй нет», – говорит мастерица.

Игрушки Кристины разъезжаются по всему миру. Фото: Константин Седнев

Кристина реализовывала свою продукцию через социальные сети. У нее есть постоянные клиенты, которые коллекционируют елочные игрушки и каждый год покупают по пять-шесть штук. «Есть пара, которая отправляет их в Германию своим внукам. Они им напоминают прошедшее детство, а внукам в будущем станут светлой памятью о бабушке с дедом, – говорит Кристина и перечисляет плюсы ватных игрушек. - Они не бьются, не ломаются, их можно передавать по наследству, они экологичные». Чтобы придать поделкам особый шик и блеск, Кристина использует натуральную слюду.