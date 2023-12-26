СВОИМИ РУКАМИ ⟩ Вата, проволока, клейстер и немного фантазии

Кристина Школяр из Виймси начала делать елочные игрушки семь лет назад. По образованию она экономист, работает финансовым директором и воспитывает двоих детей. Для нее такое кропотливое, но увлекательное занятие – создание елочных игрушек из ваты – возможность расслабиться и снять накопившийся стресс.
«Сначала я делаю проволочный каркас, а потом слоями накручиваю на него вату и начинаю одевать фигурку как ребенка: штанишки, пальто, шапочку... Сверху раскрашиваю акварельными красками», – делится технологией своей работы Кристина.
Дело мастера боится
Феи, ангелочки, гномы, румяные малютки в пуховых платочках и мальчики с милыми зайчиками в руках – пожалуй, такие игрушки никогда не выйдут из моды. Они вызывали восторг в 1930-х годах, завораживают людей и в наше время. Процесс создания непрост. На изготовление одной игрушки уходит много времени – около двух недель постоянной работы, а вот с материалами все просто. Потребуются клейстер, вата, проволока, акварель, акриловые краски, лак, кисточки. Количество материалов зависит от самой игрушки: ее одежды, роста, дополнений к образу.
«Много времени уходит на просушку. Все слои ваты должны высохнуть полностью, иначе из-за сырого клейстера внутри работа пойдет насмарку, – рассказывает Кристина. – А дальше уже формируешь ножки, коленки. Каждый пальчик – это проволочка, накрученная ватой». На девочках Кристина сразу делает пышные трусики, чтобы было удобно надевать двухслойные юбки. Юбки, шляпы, кринолины, подъюбники, варежки, пуховые платки – все это тоже делается из ваты, а это почти ювелирная работа.
«Все из ваты! - восклицает Кристина и начинает перечислять. - Волосы, банты, мишки в их руках – все-все из ваты. У меня была игрушка, для которой шапку и свитер я даже из ваты связала. Я пряла пряжу из ваты, потом вязала на спицах, надевала на игрушку и уже потом обрабатывала клейстером, чтобы одежда стала твердой».
«Это не кукла вуду!»
Лица Кристина делает из глины, каждое выдумывает сама. Правда, для ускорения процесса пользуется молдами, но их тоже лепит сама (молд – полая форма для создания объемных фигурок. – прим. ред.). «Я все равно каждой мордашке долепливаю индивидуальные черты и детали», - рассказывает мастерица.
У каждой игрушки свой характер. «Бывает, что задуманная мной девочка хочет быть мальчиком, и все! Тогда я откладываю свой заготовленный молд и рисую заново другое лицо. Вижу, какой это будет мальчик, быстро рисую набросок, и все становится гармонично», - рассказывает Кристина.
Когда-то мастерица получила интересный заказ из Москвы: ее попросили изготовить портретные куклы для всей семьи – мамы, папы и ребенка. «Заказчикам работа понравилась, но я не люблю делать портретную игрушку. Все-таки это должна быть игрушка, а не кукла вуду. Я делаю игрушки по фотографии. Могу повторить полностью элементы одежды, комбинезончик, или сымитировать волосы, передать цвет глаз – но это не будет лицо этого ребенка. Потому что это кукла! Раньше я пробовала делать лица из полимерной глины, которые запекались, но они получались слишком реалистичными, красивыми, но в то же время страшными, смотрели как живые, от этого становилось не по себе».
К тому же Кристина старается использовать для лиц обычную глину, чтобы соблюдать старинную технологию. «Хочется сохранить им такой вид, как они и были раньше – из обычной глины, самозатвердевающей», – отмечает Кристина.
Как «набивалась» эта история
Ватные ретро-игрушки ручной работы хоть и требуют немалого труда, зато моментально создают новогоднюю атмосферу. Работать с плохим настроением не получится. «Мне однажды нужно было срочно расписать двенадцать лиц. Я это сделала и просто выбросила, потому что я не могу работать, если у меня нет настроения. Уже в январе я записываю, какие игрушки мои клиенты хотят к следующему Новому году. А когда будет настроение – сяду за работу», – рассказывает Кристина.
Идею подкинула тетя из Беларуси, в гостях у которой Кристина семь лет назад и обучилась премудростям этой старинной техники. И вот тут, что называется, начала «набиваться» история. Вместе с тетей Кристина выставляла свои работы на выставке в Минске. «У нас в семье все шьют, вяжут, рисуют. Моя мама работала художником-оформителем детских мультфильмов, она и научила меня рисовать. Дед рисовал на фанере картины из сказок в человеческий рост», - рассказывает Кристина о своем таланте. Оказывается, она даже в художественную школу никогда не ходила и не посещала мастер-классы.
В любом творчестве необходимо вдохновение. Часто винтажные открытки становятся отправной точкой в создании сказочных миниатюр. Идейными вдохновителями Кристины также становятся журналы, фильмы, детские книги. Иной раз Кристине достаточно просто увидеть фотографию ребенка в журнале, и она понимает, какой будет следующая игрушка. «Я очень люблю рассматривать детские фотографии, мне нравится мимика детей», - говорит Кристина.
Назад в будущее
Высота каждой фигурки – с ладонь, а вес всего пара десятков граммов. Под такой невесомой игрушкой еловые ветки даже не прогибаются – вешай на елку сколько захочешь. Цена винтажной игрушки начинается от 80 евро. Но настоящих фанатов ватных шедевров это не смущает – люди охотно платят за эксклюзив. Кристинины игрушки разъезжаются по всему миру: в Англию, в Финляндию, в Швейцарию, в Россию. Есть постоянные клиенты и в Эстонии.
Бывает, люди влюбляются в игрушку и просят сделать такую же. Кристина старается не повторяться. «Это игрушка – в единственном экземпляре. Я хочу, чтобы люди, которые покупают мои игрушки, знали, что у них она такая единственная и больше ни у кого на свете такой второй нет», – говорит мастерица.
Кристина реализовывала свою продукцию через социальные сети. У нее есть постоянные клиенты, которые коллекционируют елочные игрушки и каждый год покупают по пять-шесть штук. «Есть пара, которая отправляет их в Германию своим внукам. Они им напоминают прошедшее детство, а внукам в будущем станут светлой памятью о бабушке с дедом, – говорит Кристина и перечисляет плюсы ватных игрушек. - Они не бьются, не ломаются, их можно передавать по наследству, они экологичные». Чтобы придать поделкам особый шик и блеск, Кристина использует натуральную слюду.
«Мой муж вообще не хочет, чтобы я этим занималась, он говорит: сидишь, тратишь время, портишь спину, зрение. А я так отдыхаю, для меня это эмоциональная перезагрузка, – Кристина признается, что для нее этот процесс сродни медитации. – Это мое духовное очищение. Я ухожу в свой кабинет, закрываюсь и тихонечко работаю. Муж ворчит, дети на ушах стоят, а мне уже все равно – я творю!»
Вместе с ватной елочной игрушкой в дом приходит любовь. «Потому что я в каждую вкладываю любовь. Я помню каждую свою игрушку, а их было порядка 600. Помню каждое личико, помню, что у меня было в голове в тот момент, когда я ее делала. Они как мои дети. А детям мы отдаем самое лучше – любовь, тепло», – Кристина бережно крутит в руках свое новое творение – символ 2024 года, зеленого дракона.
К Новому году Кристина увлеклась созданием коллекции мальчиков-драконов. Она долго думала, как сделать символ года так, чтобы он не получился слишком мультяшным. В итоге решила сделать румяных мальчишек в зеленых рождественских комбинезонах с ушками и хвостами. Один из таких милых мальчуганов лижет мороженое, другой – укачивает конверт с младенцем, третий держит в руках огромное сердце. Кристина говорит, что у нее в голове еще много образов, хватало бы только времени на их реализацию.