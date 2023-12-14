В четверг Европейский союз достиг соглашения о реформировании рынка электроэнергии сообщества с целью снижения зависимости от ископаемого топлива и стабилизации потребительских цен, заявил министр энергетики Испании.
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Евросоюз достиг соглашения, в соответствии с которым потребители должны быть защищены от колебаний цен
«Сегодня Европейский совет и Европарламент достигли предварительного соглашения о реформе рынка электроэнергии ЕС (EMD)», - сказала Тереза Рибера, чья страна председательствует в Совете ЕС.