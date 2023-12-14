Евросоюз достиг соглашения, в соответствии с которым потребители должны быть защищены от колебаний цен

«Сегодня Европейский совет и Европарламент достигли предварительного соглашения о реформе рынка электроэнергии ЕС (EMD)», - сказала Тереза Рибера, чья страна председательствует в Совете ЕС.

«Цель реформы - сделать цены на электроэнергию менее зависимыми от нестабильных цен на ископаемое топливо, защитить потребителей от резких колебаний цен, ускорить развитие возобновляемых источников энергии и улучшить защиту прав потребителей», - отметила она.