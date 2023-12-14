Анализ: изменилась ли достигшая дна доступность жилья для жителей стран Балтии?

Чувство уверенности домохозяйств в целом снизилось, поскольку процентные ставки остаются высокими, а люди все больше беспокоятся как о сохранности рабочего места, так и о своем финансовом положении. Однако положительным моментом является то, что доступность квартир впервые за долгий период снова начала повышаться.

Доступность квартир в Таллинне достигла дна в III квартале. Хотя индекс доступности показывает, что квартиры в среднем все еще недоступны для большинства, но по мере снижения процентных ставок доступность снова начала повышаться. Соотношение цен на квартиры и зарплаты также улучшается. Этому способствует, главным образом, высокий темп роста заработной платы, в то же время коррекция цен на рынке жилья пока небольшая, как и ожидалось ранее. Благодаря умеренной безработице, высокому уровню занятости и высоким темпам роста заработной платы значительного падения цен на рынке квартир удалось избежать. По данным Банка Эстонии, в этом году рынок жилья стал менее переоцененным.

Снижение спроса сдерживает рост цен на квартиры

Средняя цена квартир на вторичном рынке в III квартале была на 2% ниже, чем годом ранее, когда цены достигли своего пика. Предварительные данные Земельного департамента показывают, что средняя цена квартир на вторичном рынке в октябре и ноябре была примерно на уровне III квартала.