Белобровцев: реформисты пытаются перекладывать на Таллинн обязанности государства

По словам Белобровцева, при сравнении проектов бюджета государства и столицы на следующий год сразу видна большая разница: в то время как правительство повышает налоги и акцизы, сокращает пособие для многодетных семей, замораживает зарплаты полицейских и спасателей, Таллинн повышает социальные пособия на десять процентов, увеличивает инвестиции на 20 процентов и вкладывает большие средства в сферу образования.

«Доходы как в государственном бюджете, так и в бюджетах местных самоуправлений состоят, в основном, из налоговых поступлений, и ситуация сейчас одинаково тяжелая и для государства, и для местных самоуправлений. Но при этом мы видим огромную разницу в подходе: Таллинн продолжает инвестировать, увеличивает надбавку к пенсии и пособие к началу учебного года, повышает плату классным руководителям, а также пытается сохранить Коплиское спасательное депо, которое государство решило закрыть. Тем временем правительство во главе с реформистами сокращает семейные пособия, повышает акцизы и налоги, придумывая новые, и отказывается от важных инвестиций, - напомнил Белобровцев. - Причины столь разной бюджетной политики Таллинна и правительства просты - разница в приоритетах, а также банальный непрофессионализм Партии реформ».

Комментируя требование реформистов, согласно которому мэрия Таллинна должна сама повышать зарплату учителям, Белобровцев отметил, что, учитывая предстоящую в январе забастовку учителей, такие действия Партии реформ в столичном горсобрании выглядят особенно цинично.