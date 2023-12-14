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Интернет-мошенник под именем эстонской ведущей обманом выманил у молодой женщины более 9500 евро

rus.postimees.ee
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Ану Вяльба.
Ану Вяльба. Фото: Taavi Sepp

В конце ноября 35-летняя женщина увидела в интернете рекламу с ведущей Ану Вяльба, предлагающую возможность инвестирования. Она приняла предложение и потеряла более 9500 евро, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Женщина кликнула на рекламу и попала на веб-сайт, где оставила свои контактные данные. Вскоре с ней связался консультант торговой платформы cartera.capital, с помощью которого она совершила переводы. Ущерб, причиненный мошенничеством, составил 9562 евро.

По информации Postimees, в последние месяцы в Facebook распространялись рекламы, в которых Ану Вяльба предлагала людям быстрый способ разбогатеть. На самом деле это мошенничество, и Вяльба не имеет к этому отношения.

В ноябре Вяльба рассказала ERR, что, узнав об этих рекламах, обратилась в веб-полицию.

Вяльба призвала всех людей быть крайне внимательными, на что они кликают в интернете и какие ссылки открывают. «Я никого не призываю инвестировать через сомнительные сайты», - подтвердила Вяльба.

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