ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Пассивное курение угрожает не только вашим детям и домашним животным

Листья с запахом дыма

Сами курильщики, как правило, и не замечают, что буквально все в доме впитывает табачный дым – шторы, обои, мебель. Точно так же он проникает в растения. Помимо того, что дым опасен для растений, он также придает им неприятный запах.

Как защитить растение от сигаретного дыма?

Разумеется, наилучший вариант – бросить курить. Он принесет пользу как вашему здоровью, так и всему, что вас окружает. Если же отказ от курения не представляется возможным, выходите покурить на улицу. Поскольку курение самым непосредственным образом оказывает вредное воздействие на растения, рациональным решением станет ограждение комнатных растений от дыма. Также можно порекомендовать регулярно протирать листья и стебли растений от пыли и всевозможных вредных веществ, оседающих на них.

Не каждый способен отказаться от курения со дня, но, если желание бросить курить вас посещает, для начала можно попробовать перейти на альтернативу традиционных сигарет – изделие из нагреваемого табака, электронную сигарету или никотиновые подушечки. При употреблении этих альтернативных изделий не происходит процесса горения, поэтому вредных – для человека и растений – веществ выделяется меньше.

Залог здоровья и красоты комнатных растений не только в уходе за ними, но и в уменьшении их соприкосновения с химикатами, угарным газом и смолами, содержащимися в сигаретном дыме.