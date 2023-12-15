В студии Postimees Андриан Череменин: может ли допуск россиян на Олимпиаду-2024 повлечь за собой ее массовый бойкот?

- Было ли решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду в Париж скорее неожиданным? Или, напротив, его можно назвать ожидаемым? Можно ли представить какой-то сценарий, который заставил бы МОК его пересмотреть, или это решение уже твердо можно считать окончательным?

- Глава МОК Томас Бах 14 декабря назвал оправданным решение допустить атлетов из России и Беларуси к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, если они будут выступать в нейтральном статусе. Он сказал, что индивидуальных атлетов нельзя наказывать за действия правительств их стран, при этом войну в Украине, начавшуюся в феврале прошлого года, он назвал одной из 28 войн, идущих сейчас в мире. Нет ли ощущения, что последнее заявление Баха призвано не успокоить возмущенных, а, наоборот, разозлить их еще сильнее, не станет ли после таких слов призывов к бойкоту Олимпиады еще больше?

- Насколько влияет на вероятность масштабного бойкота игр то обстоятельство, что их проводит все-таки одна из ведущих западных демократий, Франция, и поэтому, мол, своего рода бунта против самих себя не случится? А вот если бы игры проходили, к примеру, в том же Пекине, тогда давление западных стран на МОК было бы намного сильнее?

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