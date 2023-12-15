Пт, 15.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Журналист «Радио 4»: Путин может сам не пустить российских спортсменов в Париж, но бойкота Олимпиады не будет в любом случае

Павел Соболев
, журналист
Copy
  • Пересмотра решения МОК о допуске россиян не будет
  • Эстонские спортсмены должны как можно быстрее получить четкий сигнал об участии в Олимпиаде
  • По всей вероятности, в действительности на ОИ-2024 будет допущено очень малое число россиян

В конце прошлой недели МОК допустил российских спортсменов на ОИ-2024 в нейтральном статусе. Представители властей некоторых стран сделали громкие заявления по этому поводу, допустив возможность бойкота игр. О том, может ли случиться пересмотр решения МОК, может ли состояться бойкот Олимпиады в Париже, и если да, насколько масштабный, может ли сама Россия отказаться от участия на предложенных ей условиях, в студии Postimees порассуждал журналист «Радио 4» Андриан Череменин.

10 декабря Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе: они будут выступать без флага и гимна. Но есть и множество других ограничений, например, российские спортсмены не смогут выступать в командных дисциплинах.

- Было ли решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду в Париж скорее неожиданным? Или, напротив, его можно назвать ожидаемым? Можно ли представить какой-то сценарий, который заставил бы МОК его пересмотреть, или это решение уже твердо можно считать окончательным?

- Если говорить о возможности пересмотра, то мне кажется, что пересмотра уже не будет. Решение принято, и в каком-то смысле можно сказать, что все и шло к такому решению. Весной МОК впервые заявил о том, что россиян могут допустить к Олимпиаде в Париже, и вот теперь поступило заявление, что их допустят в нейтральном статусе. Допускаются спортсмены в индивидуальных видах спорта, команды допущены не будут.

Лично меня такое решение МОК скорее не удивило. Ну, я бы сказал, что процентов на 80 мне казалось вероятным, что россиян и белорусов допустят до игр в Париже.

- Глава МОК Томас Бах 14 декабря назвал оправданным решение допустить атлетов из России и Беларуси к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, пояснив, что индивидуальных атлетов нельзя наказывать за действия правительств их стран, при этом войну в Украине, начавшуюся в феврале прошлого года, он назвал одной из 28 войн, идущих сейчас в мире. Нет ли ощущения, что последнее заявление Баха призвано не успокоить возмущенных, а, наоборот, разозлить их еще сильнее, не станет ли после таких слов призывов к бойкоту Олимпиады еще больше? Зачем вообще Бах это сказал?

- Не знаю, зачем он сказал это, но могу предположить, что он хотел еще как-то сильнее подкрепить ранее озвученную им позицию. И позицию МОК по этому вопросу. Что же касается других войн, то давайте говорить прямо: мы здесь в Европе не так много знаем, где какие идут войны, кто с кем воюет, в чем смысл каких-то конфликтов, национальный или, возможно, территориальный.

Мы знаем, что идет война в Украине и идет война в Израиле. Да, возможно мы здесь больше включаемся с человеческой, с эмоциональной точки зрения. Если где-то идут какие-то войны, которые влияют и откликаются в душах людей, живущих в этих регионах, так же сильно, как война в Украине откликается в наших душах, то эти люди должны об этом заявлять. Громко, уверенно и четко. Примерно так, как пытаемся делать это мы, здесь, в Европе, говоря о войне в Украине.

Возвращаясь же к словам Томаса Баха, можно заметить, что они были произнесены через довольно большую паузу, то есть через несколько дней… Я думаю, он посмотрел на реакцию, реакция была ожидаемая, и с той, и с другой стороны, ну и он решил немножко еще как бы добавить от себя.

- Президент Латвии в понедельник сказал, что если ничего не изменится, ему сложно будет представить латвийских спортсменов, выступающими на Олимпиаде. Эстонский и литовский президенты тоже осудили решение МОК, выразили надежду на его отмену, но высказываются чуть осторожнее. Вероятна ли какая-то общая линия поведения Балтийских стран, или это вовсе не обязательно?

- Я не думаю, что будет какая-то консолидация позиций на официальном уровне. И я очень надеюсь, что никакого индивидуального бойкота, например, со стороны Эстонии не будет. Есть задача не допустить на Олимпийские игры спортсменов страны-агрессора, а не спортсменов других государств.

Для спортсменов из Эстонии, которые сейчас борются за право выступать на Олимпиаде в Париже, или тех, кто уже завоевал олимпийскую путевку, как, например, наша пловчиха Энели Эфимова, очень важно получить как можно раньше этот сигнал, сигнал о том, что они едут на Олимпийские игры. Люди реально бьются за эту путевку, и мне кажется, что руководству нашего олимпийского комитета нужно как можно быстрее дать понять спортсменам, что они делают это не зря. Наших спортсменов и спортсменов других стран не нужно наказывать такими бойкотами.

- Олимпийские комитеты стран Балтии и Скандинавии провели в понедельник видеоконференцию, на которой обсуждался вопрос о возможности бойкота игр в Париже в следующем году. По словам генсека Эстонского олимпийского комитета Сийма Суклеса, важно дождаться позиции Украины. Но, наверное, вопрос с украинским бойкотом решен, трудно представить, что Украина примет доводы МОК? Или же все не так очевидно, Украина может поехать на Олимпиаду?

- Честно говоря, я совсем не уверен, что Украина однозначно откажется от участия в Олимпийских играх. Да, мы сейчас слышим и от президента Зеленского вполне себе конкретные заявления, что Украина не поедет, но я думаю, что там сейчас тоже понимают, что на чаше весов находятся и интересы украинских спортсменов. Они в сложнейших условиях, когда в стране идет война, отбираются на эти Олимпийские игры.

С решением бойкотировать игры труд этих спортсменов нивелируется. Спортсмены лишатся своей мечты. При этом мне кажется, что и для украинского государства очень важно отправить свою команду на Олимпийские игры в Париж. Тем самым можно продемонстрировать стойкость страны, которая несмотря ни на что, все-таки участвует в Олимпийских играх. И я уверен, что очень многие украинские спортсмены способны там бороться за медали.

- Еще Сийм Суклес дал понять, что Эстония рассмотрит возможность бойкота Олимпиады только в том случае, если будет понятно, что это будет иметь существенное влияние, потому что решение десятка маленьких стран не посылать своих спортсменов на Игры никак не повлияет на их проведение. Можно предположить, что бойкот игр не десятком, а целыми десятками государств возможен только в том случае, если крупные державы захотят бойкотировать игры. Трудно поверить, что Германия, Великобритания, не говоря уже о США, оставят своих спортсменов и болельщиков без Олимпиады, так ведь?

- Я не верю, что большие страны откажутся от участия в Олимпиаде. Потому что иначе Олимпийские игры можно просто закрывать. Олимпийские игры в числе прочего - и большой коммерческий проект, и если не будет крупных стран, то из общего числа участников Олимпиады будет исключена очень большая группа сильных спортсменов. С точки зрения коммерческой составляющей это будут уже совсем не те Олимпийские игры.

Что же касается заявлений малых стран, заявлений о возможном бойкоте, начало соответствующих обсуждений, разговоров о том, что недопустимо открывать доступ на Олимпиаду России и Беларуси, то пусть даже это звучит не так громко, как хотелось бы, но все равно это работа по созданию резонанса. По демонстрации мнения пусть и малых стран, но в рамках которого все-таки высказывается достаточно конкретная позиция.

- Насколько влияет на вероятность масштабного бойкота игр то обстоятельство, что их проводит все-таки одна из ведущих западных демократий, Франция, и поэтому, мол, своего рода бунта против самих себя не случится? А вот если бы игры проходили, к примеру, в том же Пекине, тогда давление западных стран на МОК было бы намного сильнее?

- Чисто теоретически такое, конечно, можно предположить. Но все-таки я думаю, что крупные страны, в том числе и Франция как организатор ближайшей Олимпиады, все-таки в самую первую очередь думают о себе. Они пытаются прежде всего представить интересы своих спортсменов, своих болельщиков, своих компаний, которые могут участвовать в Олимпиадах как спонсоры, как коммерческие партнеры.

- Вчера Владимир Путин в рамках «Прямой линии» сказал, что МОК создал политически мотивированные условия, отсек лидеров сборной России, обескровил сборную, с чем нельзя мириться, и в этих словах многие различили уже принятое Путиным негативное решение по поводу участия России в играх. Насколько вероятен вариант, что Россия сама откажется от участия?

- Да, мне кажется, что это одна из возможностей. Ведь сколько спортсменов из России и Беларуси вообще смогут соответствовать тем критериям, которые выдвинул МОК? Ведь крупнейшие спортивные клубы, ЦСКА, «Динамо», своих атлетов делегировать на Олимпиаду не могут, потому что эти клубы связаны с армией или с органами безопасности. Для таких спортсменов доступ на игры закрыт.

Насколько я знаю, по состоянию на конец прошлой недели у восьми россиян и у трех белорусов был выполнен норматив, позволяющий участвовать в Олимпиаде. При соблюдении всех прочих условий их можно допустить к Олимпиаде в Париже. Но ведь есть и такое условие, как не поддерживать войну. Отвечают ли эти 11 этому условию? Эта проверка уже проведена? Если нет, как это будет проверяться?

- Через мониторинг соцсетей?

- Хорошо, допустим. Но не исключен же такой вариант, что в какой-то момент атлет сказал «да» войне, а потом…

- Потом подтер?

- Потом понял, что это повлечет конец его спортивной карьеры, и стер такое сообщение. И что, он теперь отвечает критериям МОК? Или же будет сочтено, что нет, что он пытается уйти от ответственности и заметает следы? В общем, я считаю вполне возможным, что Россия решением Владимира Путина может отказаться от участия в этих Олимпийских играх. В том числе и по той причине, что станет ясно, что допуск получит ничтожно малое количество российских спортсменов.

Смотрите запись полной версии беседы!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх