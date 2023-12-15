Журналист «Радио 4»: Путин может сам не пустить российских спортсменов в Париж, но бойкота Олимпиады не будет в любом случае

- Не знаю, зачем он сказал это, но могу предположить, что он хотел еще как-то сильнее подкрепить ранее озвученную им позицию. И позицию МОК по этому вопросу. Что же касается других войн, то давайте говорить прямо: мы здесь в Европе не так много знаем, где какие идут войны, кто с кем воюет, в чем смысл каких-то конфликтов, национальный или, возможно, территориальный.

Мы знаем, что идет война в Украине и идет война в Израиле. Да, возможно мы здесь больше включаемся с человеческой, с эмоциональной точки зрения. Если где-то идут какие-то войны, которые влияют и откликаются в душах людей, живущих в этих регионах, так же сильно, как война в Украине откликается в наших душах, то эти люди должны об этом заявлять. Громко, уверенно и четко. Примерно так, как пытаемся делать это мы, здесь, в Европе, говоря о войне в Украине.

Возвращаясь же к словам Томаса Баха, можно заметить, что они были произнесены через довольно большую паузу, то есть через несколько дней… Я думаю, он посмотрел на реакцию, реакция была ожидаемая, и с той, и с другой стороны, ну и он решил немножко еще как бы добавить от себя.