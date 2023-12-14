Эстония отправляет Украине противотанковые ракеты и другое оборудование на 80 миллионов евро

По словам Певкура, у союзников есть средства для этого. «Россия тратит на ведение войны на Украине в два раза больше, чем так называемая Рамштайнская коалиция, экономика которой в несколько десятков раз превышает российскую, тратит на военную помощь Украине. Наши расчеты показывают, что если свободный мир будет готов оказывать Украине военную помощь в размере хотя бы 0,25 процента ВВП в год, это поможет сломать хребет России, которая понимает, что такое грубая сила. Это небольшая цена, которую придется заплатить, если агрессия России принесет плоды», - добавил Певкур.

Эстония готова поддерживать Украину в течение следующих четырех лет, выделяя 0,25 процента своего валового внутреннего продукта в год, используя средства, предназначенные на национальную оборону.

«Украина воюет и за нас, и каждая уничтоженная с нашей помощью часть российской военной машины уменьшает способность России угрожать нам. Поэтому мы должны быть готовы поддержать украинцев в долгосрочной перспективе и, с другой стороны, показать всем нашим союзникам, что, если есть желание, помощь Украине - это реальная возможность», - пояснил министр обороны.

С учетом последнего пакета Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 миллионов евро с 2022 года, что составляет около 1,4 процента валового внутреннего продукта.

В прошлом, например, Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и т. д.) и сухие пайки.