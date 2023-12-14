Эстония отправляет Украине противотанковые ракеты и другое оборудование на 80 миллионов евро

Кабинет министров поддержал предложение министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ) о предоставлении долгосрочной военной помощи Украине и отправке противотанковых ракетных комплексов Javelin, спутников и другого необходимого оборудования для противодействия российской агрессии.
«Поскольку весной прошлого года предоставленный Эстонией Javelin сыграл важную роль в обороне Киева и побудил другие страны протянуть руку помощи Украине, так и этим масштабным пакетом помощи мы показываем, что борьба Украины за свободу может быть успешной только в том случае, если союзники продолжат поддерживать украинцев», - говорится в пресс-релизе Певкура.
Последний пакет помощи включает в себя, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различные наземные и водные транспортные средства, а также ядерное оборудование. Точное количество не разглашается по соображениям безопасности. Стоимость пакета составляет около 80 миллионов евро.
«Пакет помощи был составлен таким образом, чтобы принести максимальную пользу Украине, не нанося ущерба обороноспособности Эстонии. Мы пополним необходимые запасы», - пояснил Певкур.
«Российский режим играет на то, что свободный мир откажется от поддержки Украины. Чтобы сломать расчеты преступного российского режима, нам необходимо послать стратегический сигнал: мы будем продолжать оказывать существенную и постоянную поддержку Украине до тех пор, пока она не выиграет эту войну. На карту поставлена не только безопасность Украины, но и безопасность Эстонии, трансатлантического сообщества и всего мира», - заявил министр.
Министерство обороны подготовило стратегический документ, в котором подсчитало, что для достижения победы Украины и поражения России сторонникам Украины достаточно выделять на военную помощь 0,25 процента своего валового внутреннего продукта в год.
По словам Певкура, у союзников есть средства для этого. «Россия тратит на ведение войны на Украине в два раза больше, чем так называемая Рамштайнская коалиция, экономика которой в несколько десятков раз превышает российскую, тратит на военную помощь Украине. Наши расчеты показывают, что если свободный мир будет готов оказывать Украине военную помощь в размере хотя бы 0,25 процента ВВП в год, это поможет сломать хребет России, которая понимает, что такое грубая сила. Это небольшая цена, которую придется заплатить, если агрессия России принесет плоды», - добавил Певкур.
Эстония готова поддерживать Украину в течение следующих четырех лет, выделяя 0,25 процента своего валового внутреннего продукта в год, используя средства, предназначенные на национальную оборону.
«Украина воюет и за нас, и каждая уничтоженная с нашей помощью часть российской военной машины уменьшает способность России угрожать нам. Поэтому мы должны быть готовы поддержать украинцев в долгосрочной перспективе и, с другой стороны, показать всем нашим союзникам, что, если есть желание, помощь Украине - это реальная возможность», - пояснил министр обороны.
С учетом последнего пакета Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 миллионов евро с 2022 года, что составляет около 1,4 процента валового внутреннего продукта.
В прошлом, например, Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты (каски и т. д.) и сухие пайки.