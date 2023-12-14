В среду по всей Эстонии произошло много новых перебоев электроэнергии, поэтому в ряде районов школьникам и детсадовцам пришлось остаться дома, а дома престарелых работали на аварийных генераторах. Самоуправления, недовольные деятельностью Elektrilevi, считают причиной проблемы то обстоятельство, что нет готовности к сложным погодным условиям.
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Эстония плачет – многим селам пришлось хвататься за соломинку из-за отключений электроэнергии
Марианне Сокк, специалист по связям с общественностью управы волости Тырва, сообщила в среду днем, что у них около 900 домохозяйств остались без электричества, а несколько районов – Кооркюла, Таагепера, Ала и Карьятнурме – остаются без электричества уже целые сутки.