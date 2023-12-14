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Эстония плачет – многим селам пришлось хвататься за соломинку из-за отключений электроэнергии

Тарво Мадсен Маргус Мартин
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В среду утром придорожная сосна, поддавшаяся весу снега, сломалась перед автобусом, возвращавшимся из Тамбре в Валку.
В среду утром придорожная сосна, поддавшаяся весу снега, сломалась перед автобусом, возвращавшимся из Тамбре в Валку. Фото: Kunnar Kissa

В среду по всей Эстонии произошло много новых перебоев электроэнергии, поэтому в ряде районов школьникам и детсадовцам пришлось остаться дома, а дома престарелых работали на аварийных генераторах. Самоуправления, недовольные деятельностью Elektrilevi, считают причиной проблемы то обстоятельство, что нет готовности к сложным погодным условиям.

Марианне Сокк, специалист по связям с общественностью управы волости Тырва, сообщила в среду днем, что у них около 900 домохозяйств остались без электричества, а несколько районов – Кооркюла, Таагепера, Ала и Карьятнурме – остаются без электричества уже целые сутки.

«По словам Elektrilevi, восстановить электроснабжение можно будет уже завтра (в четвергприм. ред.) вечером, но причины перебоев пока не ясны, и это не дает повода для излишнего оптимизма», – сказала Сокк. Из-за перебоев в подаче электроэнергии в среду была закрыта школа в Рийдая, а на следующий день – школа в Ала, но двери зданий на всякий случай по-прежнему открыты, а в помещениях тепло.

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