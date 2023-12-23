СТИЛЬ ЖИЗНИ ⟩ Эксперт по этикету Татьяна Ершова: я стараюсь избегать слова «нельзя»

Почему дети не умеют себя вести в ресторанах? Особенно это видно в гостиницах, где собираются туристы со всего мира. Подростки сидят, поджавши ноги, держат приборы вертикально, зажав их в кулачки. На шведских столах накладывают себе на тарелку горы еды…

- Выходит, что родители им не сказали: «Мы сегодня идем в ресторан. Не клади локти на стол и помни про нож и вилку»?

- Я - специалист по европейскому этикету, в котором соперничают английская и французская школы. Я преподаю французский язык, училась во Франции, поэтому склоняюсь к французской школе. Там дети сидят за общим столом, видят, как ведут себя взрослые. Во Франции только недавно в ресторанах стали появляться детские меню. Раньше дети пробовали то, что ели родители, это развивает вкус и прививает культуру поведения за столом. Да, сразу не получится обращаться с ножом и вилкой, но со временем все прекрасно получается. А у нас детей отсаживают за соседний стол, где они предоставлены сами себе, им не с кого брать пример.

В местах общественного питания дети часто предоставлены сами себе. Фото: EvgeniiAnd/Shutterstock

- Может быть, пример брать в самом деле не с кого, потому что взрослые тоже не умеют красиво и правильно есть?