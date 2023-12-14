«Отечество»: коалиционные партии не хотят расследовать деятельность SALK

Комиссия по надзору за финансированием партий установила, что SALK перед выборами сделал запрещенное пожертвование правящим Партии реформ, «Ээсти 200» и социал-демократам. В настоящее время обсуждается сумма пожертвования, которую эти партии должны вернуть.

«Перед выборами SALK выступало в качестве зонтичной партии для всех трех партий, входящих в правящую коалицию. Впоследствии она хвасталась своей деятельностью в СМИ, изменив тон только тогда, когда стало ясно, что ее деятельность незаконна. Подобной ситуации в эстонской демократии еще не было, и «Отечество» считает, что политическую ясность помогла бы внести парламентская комиссия по расследованию, наделенная соответствующими правами», - пояснил председатель парламентской фракции «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер.

Сеэдер добавил, что, к сожалению, коалиционные партии не хотят расследовать деятельность своих сторонников.

«Единственным человеком, принявшим участие в дебатах, был председатель комиссии по конституционным вопросам Хендрик Йоханнес Террас, чье выступление в качестве представителя комитета комиссии продолжалось 57 секунд. В итоге депутаты от коалиции пришли в зал только для голосования, чтобы проголосовать против создания комиссии. Вместо того чтобы искать решения, они зарыли голову в песок и отказались от создания большей ясности в эстонской демократии», - сказал он.