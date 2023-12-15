Мнение ⟩ Когда лишний взмах лопатой может спасти чью-то жизнь

Представьте себе картину: у вас или вашего близкого человека возникает проблема со здоровьем и требуется срочная медицинская помощь. Врачи оказываются на пороге вашего дома в считаные минуты, кладут на носилки, закатывают в карету скорой помощи и… не могут выехать со двора, так как машина намертво увязла в снежной каше. Именно такая картина открылась моему взору во время недавней поездки в гости к маме.

Последствия снегопада. Фото: Margus Ansu

Из года в год мы шутим по поводу неожиданно наступившей зимы и плохой работы коммунальных служб. И если в каких-то ситуациях критика действительно имеет право на существование, так как люди свою работу хоть и выполняют, но делают ее спустя рукава, то винить кого-то в плохой уборке снега в условиях непрекращающегося несколько дней снегопада – как минимум странно. Конечно, всегда проще кое-как добраться до дома по сугробам и снежной каше, попутно проклиная климат, власти или правление квартирного товарищества, которое, как это часто бывает, экономит и просто ждет, пока снег растает сам.