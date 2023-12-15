Мнение ⟩ Когда лишний взмах лопатой может стоить чьей-то жизни

Очевидно, каждому знакомо выражение «хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам». Как показала ситуация, невольным свидетелем которой я стал во дворе одного из спальных районов Таллинна, в условиях нынешней снежной зимы следовать этому принципу – в буквальном смысле вопрос жизни и смерти.
Представьте себе картину: у вас или вашего близкого человека возникает проблема со здоровьем и требуется срочная медицинская помощь. Врачи оказываются на пороге вашего дома в считаные минуты, кладут на носилки, закатывают в карету скорой помощи и… не могут выехать со двора, так как машина намертво увязла в снежной каше. Именно такая картина открылась моему взору во время недавней поездки в гости к маме.
Из года в год мы шутим по поводу неожиданно наступившей зимы и плохой работы коммунальных служб. И если в каких-то ситуациях критика действительно имеет право на существование, так как люди свою работу хоть и выполняют, но делают ее спустя рукава, то винить кого-то в плохой уборке снега в условиях непрекращающегося несколько дней снегопада – как минимум странно. Конечно, всегда проще кое-как добраться до дома по сугробам и снежной каше, попутно проклиная климат, власти или правление квартирного товарищества, которое, как это часто бывает, экономит и просто ждет, пока снег сам растает.
Почему-то люди зачастую считают, что входная дверь в их жилье является своего рода границей, поэтому происходящее по другую ее сторону их мало интересует. В то же время есть и те, кто рассматривает подъезд или парковку рядом с многоквартирным домом частью своего жилья, поэтому по собственной инициативе делают уборку, сажают цветы или расчищают тротуары и дороги от снега.
И если говорить о последнем, то в век электронных технологий стало обычным явлением, когда жильцы квартирного товарищества общаются в соцсетях или мессенджерах, что позволяет оперативно решать те или иные вопросы.
Например, многие люди понимают, что долгожданный трактор, заказанный товариществом, или спецтехника, обслуживающая улицы города, может добраться до них нескоро, поэтому они бросают клич среди жильцов дома и выходят с лопатами, чтобы расчистить от снега тротуары, парковку и подъездные дороги. Каждый из них понимает, что они не делают чью-то невыполненную работу, а просто ухаживают за территорией своего дома, чтобы облегчить свою же жизнь.
Поэтому всегда с удивлением заезжаешь во двор многоквартирного дома, где на небольшой парковке ютятся не более 20 машин, а водители, тратя время, топливо и нервы, судорожно пытаются выехать из сугроба. Очевидно, для осознания серьезности ситуации, человеку, считающему, что ему проще обкладывать всех и вся десятиэтажным матом, а не махать лопатой, необходимо оказаться в той самой скорой помощи, которая не сможет выехать из снежной каши и доставить в его больницу в ситуации, когда каждая минута будет на счету.
Неужели эти жалкие полчаса «позора», который, как считают некоторые, придется испытать за уборкой снега, стоят вашей жизни?