ГРАФИКИ ⟩ Предварительные данные больниц: на прошлой неделе от коронавируса умерли пятнадцать человек

Хотя рост заболеваемости не превысил тридцати процентов, больший прирост наблюдается у детей в возрасте 5–9 лет, у пожилых людей 65–69 и 70–74 лет. Люди старше 60 лет составляют 24,9 процента от общего числа заболевших.

На прошлой неделе из-за Covid-19 в стационаре нуждались 344 человека, неделей ранее – 285 человек. Восемнадцать пациентам потребовалась реанимация, известно, что четверо пациентов находятся на искусственном дыхании. «Высокое количество нуждающихся в госпитализации связано, в том числе, с инкубационным периодом Covid-19 и увеличением количества пациентов, госпитализированных по другим причинам», – пояснили в Департаменте здоровья.