ГРАФИКИ ⟩ Предварительные данные больниц: на прошлой неделе от коронавируса умерли пятнадцать человек

По данным за прошлою неделю, общее количество зарегистрированных больных Covid-19 выросло на двенадцать процентов. Рост заболеваемости продолжает наблюдаться практически во всех возрастных группах, однако по сравнению с предыдущей неделей рост замедлился – прирост не превысил тридцати процентов.
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Хотя рост заболеваемости не превысил тридцати процентов, больший прирост наблюдается у детей в возрасте 5–9 лет, у пожилых людей 65–69 и 70–74 лет. Люди старше 60 лет составляют 24,9 процента от общего числа заболевших.