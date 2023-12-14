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ГРАФИКИ ⟩ Предварительные данные больниц: на прошлой неделе от коронавируса умерли пятнадцать человек

Лоора-Элизабет Ломп
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На прошлой неделе из-за Covid-19 в стационарном лечении нуждались 344 человека, неделей ранее их было 285 человек.
На прошлой неделе из-за Covid-19 в стационарном лечении нуждались 344 человека, неделей ранее их было 285 человек. Фото: Marianne Loorents

По данным за прошлою неделю, общее количество зарегистрированных больных Covid-19 выросло на двенадцать процентов. Рост заболеваемости продолжает наблюдаться практически во всех возрастных группах, однако по сравнению с предыдущей неделей рост замедлился – прирост не превысил тридцати процентов.

Хотя рост заболеваемости не превысил тридцати процентов, больший прирост наблюдается у детей в возрасте 5–9 лет, у пожилых людей 65–69 и 70–74 лет. Люди старше 60 лет составляют 24,9 процента от общего числа заболевших.

На прошлой неделе из-за Covid-19 в стационаре нуждались 344 человека, неделей ранее – 285 человек. Восемнадцать пациентам потребовалась реанимация, известно, что четверо пациентов находятся на искусственном дыхании. «Высокое количество нуждающихся в госпитализации связано, в том числе, с инкубационным периодом Covid-19 и увеличением количества пациентов, госпитализированных по другим причинам», – пояснили в Департаменте здоровья.

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