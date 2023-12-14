В ноябре родилось меньше 900 детей

По данным Министерства внутренних дел, в ноябре в органах записи актов гражданского состояния Эстонии было зарегистрировано 843 ребенка, из них 381 девочка и 462 мальчика. Для сравнения, в ноябре прошлого года было зарегистрировано 850 рождений.

Было зарегистрировано 9 пар близнецов, из них три мальчика, четыре девочки и две смешанные пары. В Таллинне зарегистрировано 276 рождений, в Харьюмаа - 140, в Хийумаа - 6, в Ида-Вирумаа - 53, в Йыгевамаа - 18, в Ярвамаа - 28, в Ляэнемаа - 8, в Ляэне-Вирумаа - 24, в Пылвамаа - 16, в Пярнумаа - 59, в Рапламаа - 19, в Сааремаа - 26, в Тартумаа - 97, в Валгамаа - 15, в Вильяндимаа - 33 и в Вырумаа - 25.

В ноябре самыми популярными именами для девочек были Оливия, Сара и София (7) и Элииз и Мия (5). Для мальчиков самыми популярными именами были Себастьян (8), Адриан, Густав и Расмус (6) и Давид, Хьюго и Карл (5).

В ноябре было заключено 325 браков, из них 13 - нотариусами и 7 - священнослужителями. 218 браков были расторгнуты. В ноябре прошлого года было заключено 398 браков и 241 расторгнут.

В ноябре было зарегистрировано 1354 смерти по сравнению с 1401 в том же месяце прошлого года.

Из 187 человек 47 получили новые имена, 121 - новую фамилию и 19 человек - новые имя и фамилию вместе. Свои имена сменили 128 женщин и 59 мужчин. В прошлом году в это же время новое имя получили 175 человек.