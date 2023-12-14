ФОТО ⟩ Безразличные парковщики создают хаос на дорогах

Центр надзора подчеркнул, что при парковке автомобиля необходимо убедиться, что другие транспортные средства смогут проехать: «Не оценивайте достаточность пространства исходя из размеров вашего автомобиля, а учитывайте, что автобусы и грузовики также должны иметь возможность проехать».

«Вчера один водитель, вероятно, не хотел въезжать в сугроб при парковке, и в результате возникла ситуация, видимая на фотографии, когда на одной улице движение было заблокировано почти на полчаса, пока человек не нашел время вернуться».

В сообщении отмечалось, что такое действие могло повлиять на дела сотен, если не тысяч людей, и многие пассажиры автобусов были вынуждены идти пешком. «Как водитель, смотрите дальше своего носа. Что, если из-за вас не успеет приехать на помощь скорая или спасатели?» - написал Центр надзора за дорожным движением.