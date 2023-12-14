В новогоднюю ночь в Таллинне состоится зрелищное световое шоу

Как и в прошлом году, в новогоднюю ночь в центре города салюта не будет. «Хотя зрелище и грохот в ночном небе доставляют многим людям радость и волнение, наши животные и птицы переносят салют с большим трудом. К счастью, большинство из нас также не могут себе представить, какие чувства вызывает эхо от взрывов, разносящееся в небе, у тех людей, чьи дома находятся в эпицентре войны», - рассказала Pealinn старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Фейерверки неизбежно сопровождаются различными выбросами. «Вместо этого давайте сохраним нашу природу - мы все еще будем зеленой столицей Европы в течение нескольких недель, и знания, которые мы приобрели до сих пор, не должны исчезнуть с окончанием титульного года», - добавила она.

Последний раз новогодний фейерверк в Таллинне на пляже Инглиранд проходил в 2021 году. Хауканымм выразила уверенность, что световое шоу обещает стать красочным зрелищем, равным фейерверку. «Концерт перед световым шоу определенно произведет впечатление. Если в прошлом году огромное количество людей на площадь привели такие артисты, как Анне Вески, Карл-Эрик Таукар и группа 5MIINUST, то в этом году мы не отстаем. Год завершится тяжелой музыкальной артиллерией», - сказала Хауканымм.

Большое новогоднее празднование начнется на площади Свободы 31 декабря в 21:00, когда ожидается выход на сцену группы Laine. В 22:00 эстафету примет группа Trad.Attack!, а в 23:00 выступят nublu и gameboy tetris.

Президент Алар Карис и мэр Михаил Кылварт также виртуально поприветствуют граждан. Изюминкой вечера станет захватывающее световое шоу в полночь.