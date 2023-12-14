На трассе перевернулся грузовик, перевозивший свиней.

По словам представителя Пярнуского отделения полиции Маргуса Пана, авария произошла, когда грузовик, перевозивший животных, пытался избежать столкновения с фургоном, который собирался повернуть налево на дорогу Лепплаане. Чтобы избежать столкновения грузовик затормозил и попытался держаться обочины, но вылетел в кювет и перевернулся.

Авария произошла на прямом участке дороги при хорошей видимости. Дорожные условия также были хорошими.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели, полиция и представители Сельскохозяйственного и продовольственного департамента (PTA), которые помогают животным выбраться из грузовика. На данный момент, затруднённое движение на трассе регулирует полицейский патруль.

По словам представителя PTA Элен Курвитс, в грузовике находилось 180 свиней. Поскольку это трехуровневый грузовик, по предварительной оценке, около 20 животных задохнулись в давке. Оставшихся свиней перегрузят в другой грузовик и увезут с места происшествия.

После полудня к месту ДТП подъехал еще один грузовик, и животных, которых по одному доставали из попавшего в аварию транспорта, погрузили в другую машину.

На месте происшествия движение было бесперебойным.

Спасатели подсчитали, что перевалка свиней может продлиться примерно до 17:00.