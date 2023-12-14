Министр здравоохранения Украины посетил Ида-Таллиннскую центральную больницу

Ляшко в разговоре с солдатами получил основательный обзор возможностей восстановительной медицины и ее скорости в Эстонии. Украинцы, получившие протезы ног, всего после нескольких дней тренировок готовы вернуться на родину, а большинство из них - и на фронт, часть из них перейдет на работу в тылу.

На данный момент в Эстонии протезы ног получили 23 украинских солдата, всего для украинцев сделан 31 протез ноги. Наряду с плановым лечением эстонских пациентов программа помощи Украине продолжится и в следующем году.

«Проект с украинскими бойцами был крайне важным для нашей клиники в течение всего текущего года. Мы смогли помочь и сами многому научились благодаря этому. Я от всего сердца благодарю всю команду клиники восстановительной медицины за этот огромный вклад», - сказал глава клиники Каупо Оле.