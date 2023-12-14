«Одна война из множества». Глава МОК защищает допуск атлетов из России на Олимпиаду

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал оправданным решение допустить атлетов из России и Беларуси к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, если они будут выступать в нейтральном статусе, сообщает BBC.
«Индивидуальных атлетов нельзя наказывать за действия их правительств», — сказал Бах, выступая на форуме в Женеве.
Войну в Украине, начавшуюся в феврале 2022 года, он назвал одной из множества в мире. «Одна война из 28 войн и конфликтов, которые сейчас идут в мире, и все другие атлеты мирно соревнуются друг с другом», — сказал Бах.
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов на Летние Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе: они будут выступать без флага и гимна.
Дополнительное требование — ни сами спортсмены, ни члены их тренерского штаба не должны выступать с активной поддержкой российского вторжения в Украину.
Это решение касается и белорусских спортсменов, выступающих в индивидуальном качестве.
На данный момент только восемь спортсменов из России и трое из Беларуси квалифицировались на Олимпиаду в Париже, сообщал МОК.
Как отмечал МОК, квалификацию прошли 60 украинцев.
До этого российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпиаде, запрет остается в силе для команд, официально представляющих Россию и Беларусь.