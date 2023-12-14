«Одна война из множества». Глава МОК защищает допуск атлетов из России на Олимпиаду

«Индивидуальных атлетов нельзя наказывать за действия их правительств», — сказал Бах, выступая на форуме в Женеве.

Войну в Украине, начавшуюся в феврале 2022 года, он назвал одной из множества в мире. «Одна война из 28 войн и конфликтов, которые сейчас идут в мире, и все другие атлеты мирно соревнуются друг с другом», — сказал Бах.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов на Летние Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе: они будут выступать без флага и гимна.

Дополнительное требование — ни сами спортсмены, ни члены их тренерского штаба не должны выступать с активной поддержкой российского вторжения в Украину.

Это решение касается и белорусских спортсменов, выступающих в индивидуальном качестве.

На данный момент только восемь спортсменов из России и трое из Беларуси квалифицировались на Олимпиаду в Париже, сообщал МОК.

Как отмечал МОК, квалификацию прошли 60 украинцев.

До этого российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпиаде, запрет остается в силе для команд, официально представляющих Россию и Беларусь.