Результатом кибератаки стала кража данных около 10 000 пациентов больниц

Глава криминального бюро Лыунаской префектуры Рейн Восман сказал, что преступники действовали со знанием дела и получили доступ к базам данных компании.

«В сотрудничестве с другими учреждениями мы в настоящее время устанавливаем полный масштаб утечки данных. Преступники потребовали выкуп, и стоит повторить, что деньги в такой ситуации платить ни в коем случае нельзя. Это побуждает их продолжать действовать, но не гарантирует, что данные будут возвращены или преступник сам их удалит. О вымогательстве необходимо немедленно сообщать в полицию, как это было сделано в данном случае. Каждая компания или оказывающее услуги учреждение, которая имеет доступ к личным данным или данным о состоянии здоровья, должна обеспечить хорошую сохранность данных - это означает наличие современных и защищенных информационных систем», - сказал Восман.

Инспекция по защите данных зарегистрировала полученное от Asper Biogene OÜ сообщение о нарушении 15.11.2023 г. Все пострадавшие лица, которых можно установить на основании утекших данных, будут лично уведомлены поставщиками медицинских услуг. Большинство уведомлений будет отправлено в течение сегодняшнего дня (14 декабря).

Генеральный директор Инспекции по защите данных Пилле Лехис: «К сожалению, произошедшее показывает, что опасности в киберпространстве по-прежнему не воспринимаются всерьез. Успешные внешние атаки на организации и сопутствующие им последствия не следует воспринимать как неизбежные. Ответственность каждого обработчика данных заключается, среди прочего, в обеспечении целостности и конфиденциальности данных. За данными стоят реальные люди и реальные жизни, на которых в таких ситуациях это может сильно повлиять. Защита данных важна, и мы все несем ответственность за обеспечение защиты наших данных».

Уголовное дело возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном получении доступа к компьютерной системе.