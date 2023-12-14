Озеро унесло жизнь двукратного чемпиона мира

Двукратный чемпион мира по тхэквондо и многократный чемпион Европы украинец Данила Демчишин трагически погиб во время купания в озере.
Демчишин жил в Ивано-Франковске на западе Украины и почти каждый день купался в местном озере. Однако во вторник купание в воде стало последним в его жизни, сообщили в управлении молодежной политики и спорта Ивано-Франковска.
«Данила был мне как сын, он тренировался у меня с детства. Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, гордость Украины», - рассказал тренер Олег Соловей. Демчишину было 25 лет.