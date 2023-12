ГАЛЕРЕЯ ⟩ Заложен краеугольный камень нового отеля в центре Таллинна

Так будет выглядеть новый отель Hampton by Hilton

Hampton by Hilton – один из наиболее известных в мире гостиничных брендов высшего среднего класса. Под этой маркой работают почти 3000 отелей в 31 стране мира. Гости Hampton – менеджеры среднего звена, бизнес-путешественники, туристы и семьи с детьми, которые, выбирая отель, обращают внимание на хорошее расположение и разумную цену. Сеть отелей в первую очередь ориентирована на комфорт и современный дизайн. Ее концепция гостиничного сервиса предоставляет несколько более скромное количество услуг, развлечений и заведений питания, хотя завтрак всегда включен в стоимость номера в Hampton by Hilton.

Оператором первого отеля Hampton by Hilton в странах Балтии будет компания Apex Alliance Hotel Management, которая в настоящее время управляет 15 отелями международных брендов в Латвии, Литве, Польше и Румынии, три из которых – отели Hampton by Hilton в Риге, Кракове и Лодзи. Hampton by Hilton в центре Таллинна станет четвертым отелем Hampton, которым будет управлять Apex Alliance Hotel Management.