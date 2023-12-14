ГАЛЕРЕЯ ⟩ Заложен краеугольный камень нового отеля в центре Таллинна

«Ожидается, что в 2024 году, когда в Таллинне откроется наш отель, трудный период уже будет позади и экономический рост восстановится, – отметил представитель собственника недвижимости и девелопера отеля GVP Invest Estonia OÜ Сигитас Даугнорас. – Это дает нам уверенности продолжать строительство отеля активными темпами, чтобы открыть его для посетителей в следующем году».
Современный и элегантный трехзвездочный отель Hampton by Hilton будет построен на месте бывшего кинотеатра «Eha» по адресу Тартуское шоссе, 49. Сегодня девелопер, представители строительной компании и архитекторы заложили краеугольный камень нового здания. Отель будет сдан в конце 2024 года.
«Это представительное здание отеля на 185 номеров отличается хорошо вписывающимся в окружение архитектурным языком, а во внешней отделке применено редко использующееся в Эстонии фасадное решение с графическим бетоном, – рассказал архитектор здания Тынис Тарбе. – На первом этаже расположены ресторан и фойе, а конференц-залами также смогут пользоваться жители города».
На открытых пространствах было важно создать связь с прошлым – расположенное на этом месте деревянное здание было местом рождения президента Леннарта Мери и домом Марие Ундер, где собирались крупные деятели эпохи и действовала литературная группа «Siuru». Впрочем, это здание было снесено в связи с возведением кинотеатра «Eha» и реализацией строительных планов Московской олимпиады 1980 года».
«Хотя мы привыкли к нынешнему Центральному рынку, ожидания людей в отношении городского пространства со временем изменились, и необходимо найти новые, более современные и безопасные решения. Новый отель и обновленный Центральный рынок окажутся очень важны для этого района», - сказал заместитель старейшины Кесклинна Никита Грознов.
Разрешение на строительство здание получило еще летом 2019 года, но снос старого здания и строительство нового начались лишь летом 2023 года. По словам Иво Волкова, председателя правления строящей новое здание отеля компании Merko Ehitus Eesti, выполнять строительные работы в узком и труднодоступном центре города рядом с магистралью с интенсивным движением всегда сложно: «Это требует слаженной работы различных участников проекта. До сих пор все шло гладко, и мы придерживаемся амбициозного графика строительства даже в непредсказуемую зимнюю погоду».
Hampton by Hilton – один из наиболее известных в мире гостиничных брендов высшего среднего класса. Под этой маркой работают почти 3000 отелей в 31 стране мира. Гости Hampton – менеджеры среднего звена, бизнес-путешественники, туристы и семьи с детьми, которые, выбирая отель, обращают внимание на хорошее расположение и разумную цену. Сеть отелей в первую очередь ориентирована на комфорт и современный дизайн. Ее концепция гостиничного сервиса предоставляет несколько более скромное количество услуг, развлечений и заведений питания, хотя завтрак всегда включен в стоимость номера в Hampton by Hilton.
Оператором первого отеля Hampton by Hilton в странах Балтии будет компания Apex Alliance Hotel Management, которая в настоящее время управляет 15 отелями международных брендов в Латвии, Литве, Польше и Румынии, три из которых – отели Hampton by Hilton в Риге, Кракове и Лодзи. Hampton by Hilton в центре Таллинна станет четвертым отелем Hampton, которым будет управлять Apex Alliance Hotel Management.