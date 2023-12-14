ГАЛЕРЕЯ ⟩ Заложен краеугольный камень нового отеля в центре Таллинна

Современный и элегантный трехзвездочный отель Hampton by Hilton будет построен на месте бывшего кинотеатра «Eha» по адресу Тартуское шоссе, 49. Сегодня девелопер, представители строительной компании и архитекторы заложили краеугольный камень нового здания. Отель будет сдан в конце 2024 года.

«Это представительное здание отеля на 185 номеров отличается хорошо вписывающимся в окружение архитектурным языком, а во внешней отделке применено редко использующееся в Эстонии фасадное решение с графическим бетоном, – рассказал архитектор здания Тынис Тарбе. – На первом этаже расположены ресторан и фойе, а конференц-залами также смогут пользоваться жители города».

На открытых пространствах было важно создать связь с прошлым – расположенное на этом месте деревянное здание было местом рождения президента Леннарта Мери и домом Марие Ундер, где собирались крупные деятели эпохи и действовала литературная группа «Siuru». Впрочем, это здание было снесено в связи с возведением кинотеатра «Eha» и реализацией строительных планов Московской олимпиады 1980 года».

«Хотя мы привыкли к нынешнему Центральному рынку, ожидания людей в отношении городского пространства со временем изменились, и необходимо найти новые, более современные и безопасные решения. Новый отель и обновленный Центральный рынок окажутся очень важны для этого района», - сказал заместитель старейшины Кесклинна Никита Грознов.