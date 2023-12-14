Узнайте о новых возможностях для строительства дома за пределами Харьюмаа

«В первую очередь в сельской местности покупают нуждающиеся в ремонте дома, и созайм MES является хорошим вариантом для тех, кто не имеет самофинансирования или хочет вместо этого использовать свободные деньги для ремонта и модернизации дома», - сказала Осипова. Объем софинансирования MES может составлять до 50% суммы, необходимой для получения кредита.

Созайм MES поддерживает строительство, покупку или ремонт жилых домов и рядных домов, а срок его действия составляет до 50 лет. Созайм предназначен для строительства дома за пределами городов и Харьюмаа, в населенных пунктах с количеством жителей до 1000 человек.

Чтобы воспользоваться созаймом MES, необходимо сначала ходатайствовать в банке о жилищном кредите. Когда банк сделает обязывающее предложение по кредиту, его следует представить в MES вместе с заявлением на получение созайма и другими необходимыми документами. Затем MES принимает решение об одобрении заявки на созайм, которое заявитель направляет в банк. Банк и MES самостоятельно готовят кредитные договоры, и после подписания договоров банк организует нотариальную сделку.