Узнайте о новых возможностях для строительства дома за пределами Харьюмаа

В начале декабря Фонд развития жизни на селе (MES) объявил, что он и в следующем году предложит возможность совместного кредитования для покупателей жилья в сельской местности на общую сумму до восьми миллионов евро.
На сегодняшний день Coop Pank профинансировал почти 40% всех договоров покупки жилья с помощью созаймов MES, являясь одним из самых активных банков на рынке, рассматривающим совместные займы в качестве самофинансирования при приобретении жилья.
По словам руководителя направления жилищного кредитования для частных клиентов Coop Pank Карин Осиповой, созайм представляет собой финансовое самофинансирование в дополнение к предоставляемому банком жилищному кредиту. За последние два года 30% всех созаймов MES были предоставлены вместе с жилищными кредитами Coop Pank.
«Больше всего жилищных кредитов пользователям созайма Фонда развития жизни на селе Coop Pank выдал в Юго-Восточной Эстонии. Из них 20% – в Вырумаа, 13% – в Пылвамаа и 11% – в Валгамаа», - сказала Осипова. Еще одним очень популярным регионом является Вирумаа: 24% всех жилищных кредитов Coop Pank, финансируемых за счет созаймов MES, используются в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.
«Вне центров притяжения построить дом сложнее, поскольку стоимость недвижимости, как залога для кредита там ниже, чем в городах. Однако, являясь отечественным банком, мы хотим продвигать жизнь во всех уголках Эстонии и стараемся находить индивидуальные решения вместе с нашими клиентами», - сказала Осипова.
По словам Карин Осиповой, клиенты Coop Pank в основном покупают в сельской местности готовые дома с использованием созайма MES, а средняя сумма жилищного кредита остается на уровне 114 тысяч евро, из которых доля самофинансирования и созайма MES составляет около 54 тысяч евро, а сумма предоставленного банком кредита – 60 тысяч евро.
«В первую очередь в сельской местности покупают нуждающиеся в ремонте дома, и созайм MES является хорошим вариантом для тех, кто не имеет самофинансирования или хочет вместо этого использовать свободные деньги для ремонта и модернизации дома», - сказала Осипова. Объем софинансирования MES может составлять до 50% суммы, необходимой для получения кредита.
Созайм MES поддерживает строительство, покупку или ремонт жилых домов и рядных домов, а срок его действия составляет до 50 лет. Созайм предназначен для строительства дома за пределами городов и Харьюмаа, в населенных пунктах с количеством жителей до 1000 человек.
Чтобы воспользоваться созаймом MES, необходимо сначала ходатайствовать в банке о жилищном кредите. Когда банк сделает обязывающее предложение по кредиту, его следует представить в MES вместе с заявлением на получение созайма и другими необходимыми документами. Затем MES принимает решение об одобрении заявки на созайм, которое заявитель направляет в банк. Банк и MES самостоятельно готовят кредитные договоры, и после подписания договоров банк организует нотариальную сделку.