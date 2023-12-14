Лодочный мотор на водороде: не шумит и без вредных выбросов

До сих пор Yamaha была в авангарде разработки водородных двигателей для легковых автомобилей, теперь же компания обратилась к нуждам водного транспорта.

Одна из проблем в сфере судоходства состоит в том, что любая новая силовая установка должна быть мощней используемой на суше, поскольку катерам приходится преодолевать значительное сопротивление воды.

В то же время применение аккумуляторно-электрических систем на море ограничено из-за их малой мощности.

Судя по всему, инженерам Yamaha удалось решить эти проблемы: в феврале 2024 года на международном шоу в Майами компания представит прототип двигателя внутреннего сгорания, работающего на водороде.

Как и другие водородные двигатели Yamaha, лодочный двигатель H2 работает без выбросов CO2 с применением технологий бензиновых и дизельных двигателей.

Водяной пар, образующийся вместо выбросов углекислого газа, экологически безопасен – инженеры Yamaha понимают, что рынки требуют экологически чистых энергетических решений.

Также немаловажным плюсом водородного двигателя является практически бесшумный режим работы.

При этом Yamaha не намерена полностью игнорировать полностью электрические решения, а продолжит развивать их в рамках своей более широкой стратегии, которая также включает в себя разработку углеродно-нейтрального синтетического топлива и топливных элементов.

Помимо подвесного лодочного мотора на водороде, на шоу в Майами Yamaha планирует представить свой новейший автономный причал и самые передовые решения в разработке биотоплива.