ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что происходит? На Теллискиви работали спасатели, полицейские и скорая помощь

Пыхьяский спасательный центр сообщил, что 14 декабря в 15:05 спасателям поступило сообщение с улицы Теллискиви в Пыхья-Таллинне, где житель трехэтажного деревянного дома увидел в своем подъезде много дыма и услышал работающий датчик дыма в квартире на верхнем этаже.

Оказалось, что дым шел из квартиры на втором этаже, где жильца в тот момент не было дома. Спасатели Кесклинна прибыли на место в 15:13 и вошли в задымленную квартиру через окно. В то же время жителей других квартир эвакуировали из здания. Спасатели нашли в квартире горящий диван, который потушили водой. Квартиры и лестничную клетку проветрили, и к 16:28 пожар был ликвидирован.