ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что происходит? На Теллискиви работают спасатели, полицейские и скорая помощь

По словам очевидца, парадная дверь дома по адресу Теллискиви, 58, открыта настежь и работает вентилятор для удаления дыма. «Движение регулируется полицией, слегка осложнено в районе железнодорожного переезда», - отметил он.

Rus.Postimees отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, чтобы выяснить, что произошло. Мы добавим его при первой возможности.