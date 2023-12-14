ГАЛЕРЕЯ ⟩ Что происходит? На Теллискиви работают спасатели, полицейские и скорая помощь

Очевидец сообщил, что в трехэтажном деревянном доме столичного района Пыхья-Таллинн, вероятно, был пожар. На месте работают две бригады спасателей, полицейские и скорая помощь.
По словам очевидца, парадная дверь дома по адресу Теллискиви, 58, открыта настежь и работает вентилятор для удаления дыма. «Движение регулируется полицией, слегка осложнено в районе железнодорожного переезда», - отметил он.
Rus.Postimees отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, чтобы выяснить, что произошло. Мы добавим его при первой возможности.