Певкур в обращении к украинскому коллеге: у нас есть план, как помочь Украине победить

«Я подтвердил Умерову, что Эстония приняла решение поддержать Украину военной помощью в размере 0,25 процента от ВВП в течение следующих четырех лет, и чтобы не пустословить, мы собрали новый пакет помощи общей стоимостью почти 80 миллионов евро», - сказал Певкур.

Пакет помощи включает большое количество противотанковых ракет и пулеметов Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, наземные и водные транспортные средства, а также водолазное оборудование. «Мы отправляем в Украину то, что больше всего необходимо на фронте и что мы можем предложить из длинного списка потребностей», - сказал Певкур.

Представляя стратегию долгосрочной поддержки, Певкур сказал своему украинскому коллеге, что если мы сможем продемонстрировать решительную политическую приверженность и немного увеличить нашу военную помощь по сравнению с сегодняшним днем ​​или сохранить ее на том же уровне, Украина сможет выиграть войну. «Но для этого мы должны серьезно подготовиться и дать понять, что готовы поддерживать Украину в течение длительного времени. Вместе мы должны усилить помощь Украине, взяв на себя долгосрочные обязательства. Мы в Эстонии это уже сделали и обязательно сделаем в будущем», - сказал Певкур.

Правительство поддержало предложение Певкура о долгосрочной военной помощи Украине и отправке в Украину противотанковых ракет, пулеметов, катеров и другой важной техники для отражения российской агрессии.

В течение следующих четырех лет Эстония готова поддерживать Украину в размере 0,25 процента валового внутреннего продукта в год, и готова использовать для этой цели средства, выделенные на национальную оборону.

Вместе с последним пакетом, начиная с 2022 года, Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, или около 1,4 процента ВВП.

В прошлом Эстония пожертвовала, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности.