Рождественские открытки получат и должники

Цель рассылки таких рождественских открыток - напомнить должникам, что даже в канун Рождества где-то есть кто-то, кто ждет выплаты долга. Это и дети, ожидающие невыплаченных алиментов, это и лица, которым было присуждено возмещение нанесенного им ущерба, это банки, которые ждут выполнения обязательств перед ними, это государство, которое ждет оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

В общей сложности исполнители ожидают, что должники выплатят до конца года 1,6 млрд евро. Средний долг, взыскиваемый в Эстонии, составляет 2350 евро, а самый крупный долг - 33 млн евро. Среднестатистический должник - мужчина лет сорока. Против должника-рекордсмена подано сразу 702 требования.

Погашения долга по выплате алиментов ждут 15 176 детей.

38 судебных приставов имеют незавершенные производства в отношении 101 254 должников. Всего в этом году в производстве находилось 503 076 дел, из которых 270 591 было завершено в пользу государства и 232 485 - в пользу частных истцов.

За 11 месяцев текущего года инициировано 98 062 процедуры взыскания долгов. В 2022 году общее количество процедур составило 97 323.