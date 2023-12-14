Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен рассказала об этом во время парламентского часа вопросов и ответов, сообщает портал Yle.

Рантанен заявила, что правительство полностью закроет границу с Россией.

В четверг на открытые пункты пересечения границы прибыли в общей сложности не менее 62 просителей убежища.

Около 16.00 Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии сообщила, что на МАПП Ваалимаа за день прибыли 12 просителей убежища. По крайней мере некоторые из них являются гражданами Сомали и Сирии, среди прибывших есть мужчины и женщины.

По словам заместителя командующего пограничной охраной Северной Карелии Самули Муртонена, в Ниирала прибыли 50 просителей убежища.