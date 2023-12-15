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Тревоги криминальной полиции: коррупция в частном секторе и жалобы на преступления в ходе избирательной кампании

Мейнхард Пулк
, журналист
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Решений по делам о коррупции в частном секторе мало, и Центральная криминальная полиция хочет выявить подноготную делового мира. На фото Атс Кюбарсепп, руководитель Бюро по коррупционным преступлениям Центральной криминальной полиции.
Решений по делам о коррупции в частном секторе мало, и Центральная криминальная полиция хочет выявить подноготную делового мира. На фото Атс Кюбарсепп, руководитель Бюро по коррупционным преступлениям Центральной криминальной полиции. Фото: Tairo Lutter

Ведущие следователи Эстонии по вопросам коррупции хотят изучить скелеты в шкафах частного сектора, которые до сих пор были скрыты. И это в ситуации, когда ожидаемой поддержки со стороны государства не поступило.

Атс Кюбарсепп, руководитель Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (Keskkriminaalpolitsei, KKP), признал, что необходимо делать наиболее разумный выбор и управлять более эффективно. По его словам, из-за ограниченных возможностей KKP сделала осознанный выбор, установив в качестве приоритетного направления деятельности борьбу с коррупцией в государственных учреждениях, поэтому практики расследования коррупции в частном секторе пока мало. «Именно поэтому мы больше знаем о том, что происходит в государственном секторе, чем в частном. Мы знаем, что там (в частном секторе) есть разные проблемы», – заявил он.

Вопрос зачастую не в том, что мы хотим привлечь к ответственности за конкретную взятку, а в том, что происходит в результате подкупа.

Руководитель бюро по коррупционным преступлениям Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп

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