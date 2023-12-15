Тревоги криминальной полиции: коррупция в частном секторе и жалобы на преступления в ходе избирательной кампании

Атс Кюбарсепп, руководитель Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (Keskkriminaalpolitsei, KKP), признал, что необходимо делать наиболее разумный выбор и управлять более эффективно. По его словам, из-за ограниченных возможностей KKP сделала осознанный выбор, установив в качестве приоритетного направления деятельности борьбу с коррупцией в государственных учреждениях, поэтому практики расследования коррупции в частном секторе пока мало. «Именно поэтому мы больше знаем о том, что происходит в государственном секторе, чем в частном. Мы знаем, что там (в частном секторе) есть разные проблемы», – заявил он.