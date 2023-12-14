В Таллинне снег лежит везде, кроме лыжного туннеля

В 2019 году у подножия горы Нымме был построен лыжный туннель, проходящий под улицей Эхитаяте. «Прошлой зимой по туннелю можно было проехать на лыжах, потому что треть его ширины была засыпана снегом, но в этом году это невозможно, так как снег туда не завезли. И в лесу Хюппемяэ, и в лесу Сютисте на этой неделе появилось множество лыжных трасс, а это значит, что у местных жителей есть интерес к катанию на лыжах в этой местности. Так почему же невозможно проехать на лыжах по лыжному туннелю?», - спрашивает член фракции «Ээсти 200» Марек Карм у Света.