В Таллинне снег лежит везде, кроме лыжного туннеля

Почему в лыжном туннеле в Нымме нет снега, вице-мэру Владимиру Свету пришлось объяснять во время информационной сессии городского собрания.
В 2019 году у подножия горы Нымме был построен лыжный туннель, проходящий под улицей Эхитаяте. «Прошлой зимой по туннелю можно было проехать на лыжах, потому что треть его ширины была засыпана снегом, но в этом году это невозможно, так как снег туда не завезли. И в лесу Хюппемяэ, и в лесу Сютисте на этой неделе появилось множество лыжных трасс, а это значит, что у местных жителей есть интерес к катанию на лыжах в этой местности. Так почему же невозможно проехать на лыжах по лыжному туннелю?», - спрашивает член фракции «Ээсти 200» Марек Карм у Света.
«История с лыжным туннелем заключается в том, что управа района Нымме, как и в предыдущие годы, собирается сделать там лыжную трассу. Для этого туда нужно завезти снег, и, насколько я знаю, это есть в планах. Я думаю, что снег не завезли, потому что ожидается оттепель. Но если погода позволит, снег туда должны завести», - ответил Свет.