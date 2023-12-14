«Новости в 7» за 14 декабря: Эстония выделит Украине 80 миллионов евро, как белорусские журналисты-эмигранты влияют на жизнь на родине, уникальные подарки от эстонских художников и как Русский театр будет праздновать 75-летие

Сегодня в выпуске:

- Как будут спасать пожарное депо в Копли, государственная помощь Украине продолжится, когда можно будет голосовать через телефон и другие темы пресс-конференции правительства - в нашем репортаже.

- Это важно: исторический саммит в Брюсселе - позовут ли Украину в ЕС; Путин на «прямой линии» пообещал продолжать войну в Украине; сумма компенсаций за лечение зубов увеличится

- В Вильнюсе прошел международный форум, посвященный деятельности журналистов во времена войн и конфликтов. Как независимые белорусские журналисты, работающие в Литве или в Польше, могут влиять на события у себя на родине, выяснял наш специальный корреспондент

- Уникальные изделия эстонского дизайнеров и художников представили на традиционной рождественской ярмарке студент и выпускники Эстонской академии художеств. Керамика, вязаные и кожаные вещи, украшения и аксессуары, и множество других идей для подарков - в репортаже нашей съемочной группы.

- Это интересно: таллиннец «рассекал» на необычном транспортном средстве; ярмарка в Будапеште оказалась не по карману туристам; в Китае открылся «Глаз Земли» и в Польше депутат потушил свечи для Хануки с помощью огнетушителя

- Русский театр Эстонии приглашает на празднование 75-летнего юбилея. Какие сюрпризы приготовлены и как на жизни труппы отразились недавние скандалы, расскажет гость студии, новый художественный руководитель театра Дмитрий Петренко.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 14 декабря.