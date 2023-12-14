БОЛЬШОЙ ПРОРЫВ! ⟩ Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины и Молдовы

«Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, предоставить Грузии статус кандидата и начать переговоры с Боснией и Герцеговиной «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства», - пишет издание Politico.

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония является убежденным сторонником присоединения Украины и Молдовы. «Единство ЕС сохраняется, и мы можем смотреть в глаза кандидатам в члены, потому что с ними считаются», - сказала премьер-министр.

«В время жестокой войны, которая продолжается уже почти два года, необходимо дать надежду народу Украины. Они проделали невероятную работу по выполнению условий, поставленных ЕС, и приглашение является справедливым отражением этого прогресса. Европейский союз, конечно, не единственный шаг на пути помощи Украине, она также должна стать членом НАТО, самого мощного оборонного альянса в мире», - добавила Каллас.

«Сегодня исторический день, когда Европейский союз решил начать переговоры о вступлении Украины. Это решение, которого мы ждали, и оно имеет жизненно важное значение для страны, борющейся за свободу всех нас. Этот шаг важен для безопасности всех нас, - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна. - Украина проделала огромную работу для вступления и заслужила приглашение. Я рад, что Европа не упустила момент. Это четкий сигнал Путину и России о том, что мир твердо поддерживает Украину и что Украина выиграет эту войну».

«Я также поздравляю Молдову с приглашением начать переговоры о вступлении и ценю большую работу, которую они проделали», - добавил он.

Европейская комиссия дала зеленый свет началу переговоров о вступлении Украины 8 ноября в рамках ежегодного пакета по расширению ЕС.

Венгрия пригрозила наложить вето на начало переговоров о вступлении.