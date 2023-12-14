Учительницу арестовали за сексуальную связь с 12-летним школьником

Учитель Жаклин Ма работала в школе Чула Виста с 2013 года и была названа «Учителем года» в 2022 году. Женщину арестовали в марте этого года, когда в полицию обратился отец 12-летнего школьника.

По версии следствия, Ма несколько месяцев имела сексуальную связь со школьником. Кроме того, она присылала ему фотографии откровенного характера и требовала того же от ребенка взамен. Учительница требовала записывать интимные видео дома, а затем отправлять ей. В ходе расследования выяснилось, что у Ма была еще одна жертва - 11-летний школьник. Учительница также отправляла ему сообщения сексуального содержания.

В суде дал показания первый потерпевшего, который рассказал, что Ма впервые неподобающим образом прикоснулась к нему, когда они были одни в классе. Другой потерпевший рассказал полиции, что Ма сняла перед ним свитер, оставив только спортивный бюстгальтер. После этого мальчик выбежал из класса.

На электронных устройствах Ма обнаружились материалы и сообщения откровенно характера, которые она отправляла детям, сообщает газета San Diego Union-Tribune.

CA: National City 'Teacher of the Year' in court as victim speaks out on alleged inappropriate encounters.



Jacqueline Ma, 34, was initially arrested on March 7 for alleged sexual misconduct with a student.https://t.co/YMf0TqBsFY — Dalton (@DaltonReport) December 13, 2023

Первоначально Ма грозило 29 лет лишения свободы за секуальную связь с 12-летним школьником. Но после того, как выяснилось, что она приставала и к другому ребенку, наказание было назначено более суровым. Теперь, если Ма будет признана виновной по всем пунктам обвинения, включая изнасилование несовершеннолетнего и хранение детской порнографии, ей грозит до 165 лет или пожизненное заключение.

После первого ареста в марте Ма была освобождена под залог в 100 тысяч долларов. Однако через два дня ее снова арестовали по новым обвинениям. С тех пор она находится за решеткой.