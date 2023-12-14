Российский диктатор Владимир Путин провел сегодня пресс-конференцию впервые после прошлогоднего полномасштабного вторжения в Украину. Среди различных тем он остановился и на спорте.
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Путин об участии россиян в Олимпийских играх: даже без флага и гимна, все знают, из какой страны спортсмены
Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу принял решение, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. При этом требования к участию в международных соревнованиях, которые сами россияне называют унизительными, остались в силе.