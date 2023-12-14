Путин об участии россиян в Олимпийских играх: даже без флага и гимна, все знают, из какой страны спортсмены

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу принял решение, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. При этом требования к участию в международных соревнованиях, которые сами россияне называют унизительными, остались в силе.