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Путин об участии россиян в Олимпийских играх: даже без флага и гимна, все знают, из какой страны спортсмены

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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Российский диктатор Владимир Путин провел сегодня пресс-конференцию впервые после прошлогоднего полномасштабного вторжения в Украину. Среди различных тем он остановился и на спорте. 

Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу принял решение, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. При этом требования к участию в международных соревнованиях, которые сами россияне называют унизительными, остались в силе.

Решение МОК - победа для Путина, потому что, несмотря на войну в Украине, где постоянно гибнут невинные люди, спортсменов из страны-агрессора по-прежнему приглашают на Олимпиаду.

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