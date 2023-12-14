ФОТО ⟩ Автомобиль наехал на лежащего на дороге пешехода. Он скончался от полученных травм

Сегодня вечером в 18:40 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем под Нарва-Йыэсуу. По предварительной информации, автомобиль Mercedes-Benz наехал на пешехода.
«Пешеход в темной одежде и без светоотражателей лежал на дороге, у водителя не вышло затормозить. 63-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте. В начатом уголовном производстве мы выясним точные обстоятельства и то, почему человек лежал на дороге», - заявил оперативный руководитель Идаской префектуры Андреас Клиймант.
56-летний мужчина, управлявший автомобилем, и сидевшая рядом с ним 51-летняя женщина не пострадали. Водитель был трезв и имеет право на управление автомобилем.
Авария произошла на участке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. Дорога на месте происшествия была заснеженная, в момент аварии шел снег.