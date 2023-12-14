ФОТО ⟩ Автомобиль наехал на лежащего на дороге пешехода. Он скончался от полученных травм

«Пешеход в темной одежде и без светоотражателей лежал на дороге, у водителя не вышло затормозить. 63-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте. В начатом уголовном производстве мы выясним точные обстоятельства и то, почему человек лежал на дороге», - заявил оперативный руководитель Идаской префектуры Андреас Клиймант.