Мужская сборная Эстонии начала олимпийский квалификационный турнир с крупной победы

В стартовом матче олимпийского квалификационного турнира мужская сборная Эстонии разгромила сборную Болгарии со счетом 21:0.
Шайбы за Эстонию забили Вадим Васёнкин 4, Максим Ловков 2, Егор Романов 2, Никита Пузаков 2, Харри Колл, Роберт Аррак 2, Расмус Киик 3, Даниил Фурса 2, Маркус Аппельберг 2 и Никита Федоровиц. Виллем-Хенрик Койтмаа сделал 17 сейвов в ворота сборной Эстонии.
В пятницу, в 17:30, сборная Эстонии встретится со сборной ЮАР, а в воскресенье, в последней игре турнира, с Исландией. Начало матча в 19:00.
Победитель турнира пройдет в следующий тур - матчи будут сыграны в феврале.
Олимпийская квалификация
В мужском олимпийском хоккейном турнире традиционно принимают участие 12 хоккейный сборных. Это 8 лучших сборных согласно рейтингу IIHF после ЧМ-2023, три сборные, победившие в олимпийской квалификации и сборная Италии как страны, проводящей зимнюю Олимпиаду.
Олимпийская квалификация, по результатам которой определятся три сборных, традиционно состоит из трех этапов, первый из которых проходит в конце 2023 года в трех группах:
Группа K: 14-17 декабря 2023 - Рейкьявик, Исландия
Группа L: 15-17 декабря 2023 - Тилбург, Нидерланды
Группа M: 14-17 декабря 2023 - Белград, Сербия
Второй этап
Группа G: 8-11 февраля 2024 - Будапешт, Венгрия
Группа H: 8-11 февраля 2024 - Кардифф, Великобритания
Группа J: 8-11 февраля 2024 - Сосновец, Польша
Финальная квалификация
Группа D: 29 августа - 1 сентября 2024 - Братислава, Словакия
Группа E: 29 августа - 1 сентября 2024 - Рига, Латвия
Группа F: 29 августа - 1 сентября 2024 - Дания