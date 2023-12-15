Мужская сборная Эстонии начала олимпийский квалификационный турнир с крупной победы

Шайбы за Эстонию забили Вадим Васёнкин 4, Максим Ловков 2, Егор Романов 2, Никита Пузаков 2, Харри Колл, Роберт Аррак 2, Расмус Киик 3, Даниил Фурса 2, Маркус Аппельберг 2 и Никита Федоровиц. Виллем-Хенрик Койтмаа сделал 17 сейвов в ворота сборной Эстонии.

В пятницу, в 17:30, сборная Эстонии встретится со сборной ЮАР, а в воскресенье, в последней игре турнира, с Исландией. Начало матча в 19:00.

Победитель турнира пройдет в следующий тур - матчи будут сыграны в феврале.

Олимпийская квалификация

В мужском олимпийском хоккейном турнире традиционно принимают участие 12 хоккейный сборных. Это 8 лучших сборных согласно рейтингу IIHF после ЧМ-2023, три сборные, победившие в олимпийской квалификации и сборная Италии как страны, проводящей зимнюю Олимпиаду.

Олимпийская квалификация, по результатам которой определятся три сборных, традиционно состоит из трех этапов, первый из которых проходит в конце 2023 года в трех группах:

Группа K: 14-17 декабря 2023 - Рейкьявик, Исландия

Группа L: 15-17 декабря 2023 - Тилбург, Нидерланды

Группа M: 14-17 декабря 2023 - Белград, Сербия

Второй этап

Группа G: 8-11 февраля 2024 - Будапешт, Венгрия

Группа H: 8-11 февраля 2024 - Кардифф, Великобритания

Группа J: 8-11 февраля 2024 - Сосновец, Польша

Финальная квалификация

Группа D: 29 августа - 1 сентября 2024 - Братислава, Словакия

Группа E: 29 августа - 1 сентября 2024 - Рига, Латвия

Группа F: 29 августа - 1 сентября 2024 - Дания