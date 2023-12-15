Пт, 15.12.2023
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Туули Томингас заняла 11-е место на этапе Кубка мира по биатлону

rus.postimees.ee
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Туули Томингас.
Туули Томингас. Фото: Gian Ehrenzeller

Биатлонистка сборной Эстонии Туули Томингас заняла 11-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Швейцарии, сообщает Rus.ERR.

Для Томингас и сборной этот результат лучший в текущем сезоне. В общем зачёте Кубка мира она уже Победу на этапе КМ завоевала француженка Жюстин Брайза-Буше. Второй сегодня стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд, которая сохранила за собой лидерство и в общем зачёте Кубка мира, и в зачёте спринтерских гонок. А третье место заняла итальянка Лиза Витоцци, которая в общем зачёте Кубка мира поднялась на вторую позицию.

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