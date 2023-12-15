Туули Томингас заняла 11-е место на этапе Кубка мира по биатлону

Для Томингас и сборной этот результат лучший в текущем сезоне. В общем зачёте Кубка мира она уже Победу на этапе КМ завоевала француженка Жюстин Брайза-Буше. Второй сегодня стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд, которая сохранила за собой лидерство и в общем зачёте Кубка мира, и в зачёте спринтерских гонок. А третье место заняла итальянка Лиза Витоцци, которая в общем зачёте Кубка мира поднялась на вторую позицию.