Кристьян Ильвес, показавший скромные результаты, должен надеяться на улучшение условий

Во время соревнований погода была очень переменчивой, поэтому цена победы стала значительно выше. Нескольким сильнейшим спортсменам серии Кубка мира пришлось справляться с существенно более сложными условиями, чем их конкурентам. То же самое произошло и с Ильвесом.

Ильвес, занимающий седьмую позицию в общем зачете серии КМ, в пробном соревновании прыгнул всего на 88,5 метра, что было далеко от удовлетворительного результата. Набранные 110,9 балла дали ему 15-е место в соревновании среди 52 мужчин, и добиться из этого положения высокой позиции было бы затруднительно.

Соревнования PCR (Provisional Competition Round) необходимы, поскольку если по каким-либо причинам соревновательный этап по прыжкам с трамплина не может быть проведен, стартовые позиции для лыжной гонки определяются именно по результатам соревнований PCR. В Рамзау в пятницу запланирована гонка с масс-стартом, а затем в субботу второе компактное соревнование. Старты компактных соревнований определяются именно по результатам соревнований PCR.

Таким образом, Ильвес выйдет на лыжню 15-м, уступив лидеру 48 секунд. Первое место завоевал австриец Штефан Реттенеггер, сумевший в сложных условиях пролететь 94,5 метра. Лидер серии КМ Ярл-Магнус Риибер в худших условиях ограничился 87 метрами и занял пятое место.

Фото: FIS